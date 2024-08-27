Vanlı çocuklar Gazze'ye destek için mektup yazdı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Vanlı çocuklar Gazze'ye destek için mektup yazdı

Vanlı çocuklar Gazze\'ye destek için mektup yazdı

Van'ın İpekyolu ilçesindeki çocuklar, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'deki akranlarına destek olmak için mektup yazdı ve kumbaralarındaki parayı bağışladı. Mektuplar ve bağışlar Van Umut Kervanı İnsani Yardım Derneği aracılığıyla Gazze'ye ulaştırılacak.

27.08.2024 14:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'ın İpekyolu ilçesinde çocuklar, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de yaşayan akranlarına destek olmak için mektup yazdı, kumbaralarındaki parayı bağışladı.

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli hemşire Ayşe Dağ öncülüğünde bir araya gelen çocuklar, Gazze'deki akranlarının yanında olduklarını göstermek için etkinlik düzenledi.

Resim çizen, duygularını anlattıkları mektuplar kaleme alan çocuklar, hem mektuplarını hem de biriktirdikleri parayı Gazze'deki çocuklara ulaştırmaları için Van Umut Kervanı İnsani Yardım Derneği'ne teslim etti.

Hemşire Dağ, AA muhabirine, mahalledeki çocuklarla birlikte Filistinli çocuklar için mektup yazıklarını belirtti.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarına devam ettiğini hatırlatan Dağ, şöyle konuştu:

"Bu zulmü duyurmak için farklı etkinlikler yapmaya devam ediyoruz. Çocuklara elimizden geldiğince bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz. Çocukların, Filistin bilinci oluşturmak ve oradaki akranlarının neler yaşadığını anlatabilmek için içlerinden geçenleri yazıya dökmelerini sağladık. Resimler yaptık, şiirler yazdık, inşallah sevgimiz onlara ulaşır."

Gazze'deki akranları için mektup yazan çocuklardan Zeynep Beydüz, farklı etkinlikler yaparak oradaki insanlara destek olmaya çalıştıklarını söyledi.

Çocuklarıyla Gazze'deki saldırılara sessiz kalamadıklarını aktaran Salih Çiftçi de "Çocuklarımızın bu bilinçte olmasıyla gurur duyuyoruz. Gazze'dekilere yardımcı olmak için elimizden geleni yapıyoruz. İsrail sadece Müslümanlığa karşı değil, insanlığa karşı suç işliyor. Tüm insanların Gazze'deki insanlara yardım etmesi gerekiyor." dedi.

Dernek Başkanı Sedat Vatan ise yapılan yardımları Gazze'ye ulaştırmaya çalıştıklarını ifade etti.

Yaklaşık 400 çocuğun harçlığını bağışladığını belirten Vatan, "Çocuklarımız bu konuda çok duyarlı davranıyor. Yardımseverlerin yaptığı yardımları makbuz karşılığında alıp, genel merkez aracılığıyla ulaştırılması gereken yerlere gönderiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

İpekyolu, İsrail, Gazze, van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vanlı çocuklar Gazze'ye destek için mektup yazdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:33 Bakanlıktan geri adım Güzellik merkezi ve kadın kuaförleri pazar günü çalışabilecek Bakanlıktan geri adım! Güzellik merkezi ve kadın kuaförleri pazar günü çalışabilecek
14:07 Erdoğan “Boğaz’ı peşkeş çektiler“ dedi, İmamoğlu’ndan yanıt geldi: İnsanların yüzde 90’ı buna inanmaz Erdoğan "Boğaz'ı peşkeş çektiler" dedi, İmamoğlu'ndan yanıt geldi: İnsanların yüzde 90'ı buna inanmaz
13:01 3 çocuğunu öldüren baba, boşanma aşamasındaki eşine “Sen büyük bir olayı duyacaksın“ demiş 3 çocuğunu öldüren baba, boşanma aşamasındaki eşine "Sen büyük bir olayı duyacaksın" demiş
10:55 İzmir’de baba 4 çocuğunu vurup intihar girişiminde bulundu İzmir'de baba 4 çocuğunu vurup intihar girişiminde bulundu
09:45 Yeni dönemde 8 büyük reform Emeklisinden memuruna milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor Yeni dönemde 8 büyük reform! Emeklisinden memuruna milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor
07:58 İlk vakayı duyurdular bile ABD’de ’’Ölümcül Virüs’’ alarmı, tedavisi de yok İlk vakayı duyurdular bile! ABD'de ''Ölümcül Virüs'' alarmı, tedavisi de yok
07:44 Usta sanatçı Cihat Tamer’in oğlu hayatını kaybetti Usta sanatçı Cihat Tamer'in oğlu hayatını kaybetti
07:35 Aslan ölüm kalım maçında İşte Galatasaray-Young Boys karşılaşmasının muhtemel 11’leri Aslan ölüm kalım maçında! İşte Galatasaray-Young Boys karşılaşmasının muhtemel 11'leri
00:27 Mansur Yavaş’la ilgili paylaşımı nedeniyle Gülbin Tosun zorunlu izne çıkarıldı Mansur Yavaş'la ilgili paylaşımı nedeniyle Gülbin Tosun zorunlu izne çıkarıldı
22:53 Kimliğini vermeyen şahıs, polislere yumruk attı: 2 yaralı Kimliğini vermeyen şahıs, polislere yumruk attı: 2 yaralı
22:51 Şizofreni hastası genç ailesini bıçakladı: 4 yaralı Şizofreni hastası genç ailesini bıçakladı: 4 yaralı
22:15 İsrail işgal altındaki Gazze’de TRT kameramanını yaraladı İsrail işgal altındaki Gazze'de TRT kameramanını yaraladı
21:41 Özbekistan Hava Yolları’na ait yolcu uçağı Merzifon Havalimanı’na zorunlu iniş yaptı Özbekistan Hava Yolları'na ait yolcu uçağı Merzifon Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı
21:22 Erdoğan’ın katıldığı Malazgirt Zaferi programında protokol krizi Kuvvet komutanlarının hiçbiri sahneye çıkmadı Erdoğan'ın katıldığı Malazgirt Zaferi programında protokol krizi! Kuvvet komutanlarının hiçbiri sahneye çıkmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2024 15:58:20. #1.12#
SON DAKİKA: Vanlı çocuklar Gazze'ye destek için mektup yazdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement