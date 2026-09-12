Vanlı Kara Haydar'ın düğün altınları Muradiye'de bir evde bulundu, ev sahibi gözaltında - Son Dakika
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Vanlı Kara Haydar'ın düğün altınları Muradiye'de bir evde bulundu, ev sahibi gözaltında

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Sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklanan Mehmet Fatih Tançalan'ın düğününde takılan ziynet eşyaları ve paralar, Muradiye ilçesinde bir ev ve eklentisinde yapılan aramada ele geçirildi. Ekipler ziynet eşyaları ve paralara el koyarken ev sahibi S.A. gözaltına alındı.

"Vanlı Kara Haydar" olarak bilinen ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Mehmet Fatih Tançalan'ın düğününde eşi Çağla Öz'e takılan ziynet eşyaları ve paralar Muradiye ilçesinde bir ev ve eklentisinde yapılan aramada ele geçirildi.

Van Cumhuriyet Başsavcılığınca, Tançalan hakkında "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

8 Eylül'de gözaltına alındıktan sonra "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamasıyla tutuklanan Tançalan'ın düğününde takılan ziynet eşyası ve paraların bulunması amacıyla operasyon düzenlendi.

Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince Muradiye'de belirlenen ev ve eklentisinde yapılan aramada, Tançalan'ın düğününde eşi Çağla Öz'e takılan ziynet eşyaları ve paralar ele geçirildi.

Ziynet eşyaları ve paralara el koyan ekipler, ev sahibi S.A'yı gözaltına aldı.

Tançalan, sosyal medya paylaşımları nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında 8 Eylül'de Muradiye'de gözaltına alınmış ve çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Tançalan'ın düğününde takıldığı belirtilen altınlara ilişkin MASAK'tan inceleme talep edilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Vanlı Kara Haydar'ın düğün altınları Muradiye'de bir evde bulundu, ev sahibi gözaltında - Son Dakika

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