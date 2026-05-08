Vanlı Öğrenciler Dünya Şampiyonası İçin Hazır
08.05.2026 12:30
9 öğrenci, matematik yarışmasında finale kalarak dünya şampiyonluğunu hedefliyor.

ORHAN SAĞLAM/BAHAR TANRITANIR - Van'da 4. sınıfta eğitim gören 9 öğrenci, "Uluslararası Kanguru Matematik Yarışması"nda ortaya koydukları başarı sayesinde katılmaya hak kazandıkları dünya şampiyonasında birincilik için mücadele edecek.

Vangölü İlkokulu'nda görevli sınıf öğretmeni Bedirhan Kurt, Uluslararası Kanguru Matematik Derneği tarafından düzenlenen yarışmaya matematik alanındaki yetenekleriyle öne çıkan 29 öğrencisiyle katılmaya karar verdi.

Matematik sevgisini öğrencilerine aşılayan fedakar öğretmen, 7 ay boyunca her gün verdiği eğitimle öğrencilerini sınava en iyi şekilde hazırladı.

4 Nisan'da pilot okullarda yapılan ve 114 ülkeden öğrencinin katıldığı yarışmada ter döken öğrencilerden Eslem Aykut, Hamza Bağış, Meryem Zühre Turhan, Hevidar Bakır, Ashab Bayhan, Nehir Karaman, Argeş Elçi Aslan, İremsu İşik ve Bilal Bakır eleme sürecini başarıyla geçti.

Yarıştıkları kategorilerde rakiplerini geride bırakan ve başarılarıyla kentin gururu olan öğrenciler, 9 Mayıs'ta düzenlenecek finale katılmaya hak kazandı.

Öğretmenleri eşliğinde finale hazırlanan öğrenciler, yine pilot okullarda gözetmenler eşliğinde yapılacak sınavda da aynı başarıyı göstererek dünya şampiyonu olmayı hedefliyor.

"Hedefimiz dünya şampiyonluğuna yürümek"

Sınıf öğretmeni Bedirhan Kurt, AA muhabirine, öğrencilerinin başarılarından dolayı gururlu olduklarını söyledi.

Yarışmada öğrencilerinin önemli derece elde ettiğini belirten Kurt, şunları kaydetti:

"2025'te yarışmada 5 öğrencim dünya derecesi elde etti. Bu yıl ise 9 öğrencim finale kaldı. Bu öğrencilerden 5'i, 24 sorunun tamamını doğru cevapladı. Öğrencilerimin tamamı finalde de aynı başarıyı gösterip dünya şampiyonluğuna erişecek, onlara inanıyorum ve güveniyorum. 114 ülkeden her yıl yaklaşık 7 milyon insanın katıldığı devasa bir şampiyona sınavıdır. Bu sınava 2. sınıf öğrencileri de katılıyor. 8. sınıf öğrencileri için de kategoriler var. Bu yıl 4. sınıf olan 29 öğrencimle sınava katılmıştım. Öğrencilerimin tamamına yakını güzel netler çıkardı ama soru katsayıları farklı olduğu için 9 öğrencim finale kalabildi."

Sınava 7 aydır çalıştıklarını dile getiren Kurt, "Gönüllü olarak cumartesi ve pazar günlerini de öğrencilerime ayırdım. Öğrencilerimin tamamını kendi hazırlamış olduğum soru tipleriyle hazırlamaya çalıştım. ALES ve diğer sınavlarda sorulan zor soruları inceledim. Hedefimiz öğrencilerimle dünya şampiyonluğuna yürümek. Allah'ın izniyle şampiyon olacağımıza da inanıyorum." dedi.

"Her şey öğretmenimizin sayesinde oldu"

Yarışmada finale kalan öğrencilerden Nehir Karaman "Matematiği çok seviyorum. Matematiğe olan ilgimden dolayı yarışmaya girdim. İnşallah finali de kazanırım. Her şey öğretmenimizin sayesinde oldu. Bize kendi cebinden kaynak aldı. Hafta sonları da bizlere ders verdi. Öğretmenimize ve arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"İnşallah finali de arkadaşlarımla birlikte kazanırız"

Finale kaldığı için çok mutlu olduğunu ifade eden Hamza Bağış da "Sınava ilk girdiğimde çok heyecanlıydım. Kazanacağımı düşünmüyordum, finale katılmaya hak kazandım. Hocamızla birlikte finale hazırlanıyoruz." şeklinde konuştu.

Finali heyecanla beklediğini aktaran Hevidar Bakır "Yarı finali başarıyla tamamladık. İnşallah finali de arkadaşlarımla birlikte kazanırız. Çok iyi hazırlandık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

