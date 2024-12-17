Vanuatu'da 7,3 Büyüklüğünde Deprem

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SUVA, 17 Aralık (Xinhua) -- Pasifik'teki ada ülkesi Vanuatu'da meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki depremin ardından yapılan tsunami uyarısı kaldırıldı.

ABD Jeoloji Araştırmaları Merkezi'nin verdiği bilgilere göre deprem salı günü yerel saatle 12.47'de Vanuatu'nun başkenti Port Vila'nın 30 kilometre batısında, yerin 43 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Sosyal medyada yayımlanan videolarda Port Vila'daki ABD ve Fransız büyükelçilikleri ile Yeni Zelanda Yüksek Komisyonu'nun bulunduğu binanın depremde hasar aldığı görüldü.

Kentin ana caddesinde kısmen çöken bir binanın enkazında kalan araçları gösteren bir video da yayımlandı.

Yine sosyal medyada yayımlanan bir fotoğrafta ise Port Vila iskelesinin heyelan sonucu kısmen toprak altında kaldığı görüldü.

Vanuatu'dan gelen haberlere göre yerel halktan çok sayıda kişiye ulaşılamıyor.