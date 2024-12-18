Vanuatu\'da 7,3 Büyüklüğünde Deprem

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PORT VİLA, 18 Aralık (Xinhua) -- Pasifik ada ülkesi Vanuatu'nun başkenti Port Vila'da salı günü 7,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Çok sayıda bina ve yapının hasar gördüğü depremde 14 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi de yaralandı.

Vanuatu'daki Çin Büyükelçiliği geçici maslahatgüzarı Gu Zihua çarşamba günü Xinhua'ya verdiği röportajda, ilk belirlemelere göre Fujian eyaletinden 2 Çin vatandaşının depremde hayatını kaybettiğini söyledi.