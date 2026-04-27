Varis ve Lipödem Estetik Sorun Sanılıyor, Ciddi Hastalıklar Göz Ardı Ediliyor
Varis ve Lipödem Estetik Sorun Sanılıyor, Ciddi Hastalıklar Göz Ardı Ediliyor

27.04.2026 12:02
Toplumsal farkındalığın az olması nedeniyle varis ve lipödem sadece estetik bir problem gibi algılanıyor, bu da tanı ve tedavide gecikmelere yol açıyor.

Günümüzde kadınlarda sık görülen varis ve lipödem, dolaşım sistemiyle ilişkili önemli hastalıklar olmasına rağmen toplumsal farkındalığın azlığı nedeniyle estetik sorun sanılarak göz ardı edilebiliyor. Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Arzu Ercan, bu hastalıkların sinsi ilerlediğini ve tedavi edilmediğinde yaşam kalitesini düşürdüğünü belirtiyor. Bacaklarda geçmeyen şişlik, ağrı, hassasiyet, şekil bozukluğu ve morarma gibi belirtilerin ciddiye alınması gerektiğini vurguluyor.

Hareketsiz yaşam, bilgisayar başında uzun süre oturma, sağlıksız beslenme, fazla kilo, aşırı tuz tüketimi, yetersiz su içme, düzenli egzersiz yapılmaması ve yanlış kıyafet seçimi gibi etkenler dolaşım sistemini bozarak varis ve lipödeme zemin hazırlıyor. Dr. Ercan, genetik faktörlerin yanı sıra yanlış yaşam alışkanlıklarının da bu hastalıkların yaygınlaşmasına yol açtığını söylüyor. Erken müdahale edilmezse tablonun ağırlaşabileceğini belirten Dr. Ercan, 'Nasıl olsa geçer' diyerek belirtileri görmezden gelmenin hastalığı ilerlettiğini ifade ediyor.

Lipödem genellikle kilo artışıyla karıştırılıyor. Dr. Ercan, lipödemin alt bölgelerde anormal yağ birikimiyle karakterize kronik bir hastalık olduğunu, hastaların diyet ve egzersize rağmen sonuç alamadıklarını belirtiyor. Varis ise toplardamarların genişlemesi ve işlevini yitirmesi sonucu ortaya çıkıyor, kanın geriye kaçmasıyla damarlar belirginleşiyor. Uzun süre ayakta kalan kişilerde risk artıyor.

Günümüzde lazer ve radyofrekans gibi minimal invaziv yöntemlerle varis tedavi edilebiliyor. Lipödemde ise manuel lenf drenajı, kompresyon tedavisi ve egzersiz temelli multidisipliner yaklaşımlar ön planda. Dr. Ercan, ameliyatsız veya minimal girişimlerle hastaların kısa sürede günlük hayatlarına dönebildiğini, ancak kişiye özel planlamanın önemli olduğunu vurguluyor.

