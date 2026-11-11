Varşova'da Bağımsızlık Yürüyüşü'ne 500 bin beklenirken polis 8 kişiyi gözaltına aldı - Son Dakika
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Varşova'da Bağımsızlık Yürüyüşü'ne 500 bin beklenirken polis 8 kişiyi gözaltına aldı

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Polonya'nın başkenti Varşova'da 11 Kasım Bağımsızlık Günü kapsamında düzenlenen Bağımsızlık Yürüyüşü başladı. Organizatörler katılımcı sayısının 500 bini aşabileceğini belirtirken Varşova polisi, güvenlik endişesi oluşturan paylaşımlar nedeniyle 8 kişiyi gözaltına aldı.

Polonya'da 11 Kasım Bağımsızlık Günü kapsamında her yıl düzenlenen "Bağımsızlık Yürüyüşü", başkent Varşova'da başladı.

Polonya basınındaki haberlere göre, yerel saatle 14.00'te başkentteki Dmowski Kavşağı'nda bir araya gelen katılımcılar, Polonya milli marşını söyledi.

Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki'nin de katılacağını açıkladığı yürüyüşün bu yılki sloganı, "Polonya'da söz sahibi Lehlerdir" oldu.

Yürüyüş organizatörleri, yürüyüşe katılmak için bazı bölgelerde yapılan kayıtların, 2018'e kıyasla 3 ila 4 kat arttığını belirterek, katılımcı sayısının 500 bini aşabileceğini bildirdi.

Varşova polisi, yürüyüş ve başkentteki diğer 11 Kasım etkinliklerinin güvenliğini sağlamak amacıyla başka bölgelerden takviye ekiplerin de görevlendirildiğini duyurdu.

Polis, etkinlikler öncesinde internette güvenlik endişesi oluşturmayı amaçlayan paylaşımlar yaptıkları gerekçesiyle 8 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Zaman içinde ülkenin en büyük kitlesel gösterilerinden biri haline geldi

Polonya'nın 11 Kasım Bağımsızlık Günü kutlamaları kapsamında düzenlenen yürüyüş, 2009'dan bu yana her yıl başkent Varşova'da gerçekleştiriliyor. Etkinlik, zaman içinde ülkenin en büyük kitlesel gösterilerinden biri haline geldi.

Yürüyüş, geçmiş yıllarda zaman zaman yaşanan olaylar nedeniyle tartışmalara konu olmuştu.

Polonya, 1. Dünya Savaşı'nın sona ermesinin ardından 11 Kasım 1918'de 123 yıllık parçalanmışlığın ardından bağımsızlığını yeniden kazanmıştı.

Kaynak: AA
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