Varşova'da Göçmen Sığınma Kararına Protesto

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Polonya'nın başkenti Varşova'da, Başbakan Donald Tusk'ın düzensiz göçmenlerin sığınma hakkını geçici olarak askıya alması kararına ilişkin protesto düzenledi.

Başbakanlık Ofisinin önünde bir araya gelen yaklaşık 100 kişi, Tusk'ın düzensiz göçmenlerin sığınma hakkını geçici olarak askıya alma kararını eleştirdi.

Protestoya katılan film yapımcısı Agnieszka Holland, Tusk hükümetinin kendilerini hayal kırıklığına uğrattığını ve bundan derin öfke duyduklarını söyledi.

Tusk hükümeti, 10 Ekim'de düzensiz göçmenlere karşı Polonya ve Avrupa Birliği'nin (AB) doğu sınırını güçlendirmeyi amaçlayan planı kabul etmişti.

AB, sınırdaki düzensiz göçmen baskısının Belarus ve Rusya'nın Avrupa blokuna karşı "hibrit savaşının" bir parçası olduğunu öne sürüyor.

Polonya'nın planının, ülkenin AB'ye kolay sığınma veya vize kaynağı olmadığına dair bir mesaj olduğu belirtiliyor.