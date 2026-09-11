Varto'da 70 çocuk için sünnet şöleni düzenlendi, operasyonlar başarıyla sonuçlandı - Son Dakika
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Varto'da 70 çocuk için sünnet şöleni düzenlendi, operasyonlar başarıyla sonuçlandı

Varto\'da 70 çocuk için sünnet şöleni düzenlendi, operasyonlar başarıyla sonuçlandı
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Muş'un Varto ilçesinde Kaymakamlık, İl Sağlık Müdürlüğü ve Varto Devlet Hastanesi işbirliğinde 70 çocuk için geleneksel sünnet şöleni düzenlendi. Hastane bahçesindeki programda çocuklar uzman doktorlar eşliğinde sünnet edildi, ardından yüz boyama ve halay gibi etkinliklerle doğan çocuklara cesaret belgesi ve hediyeler verildi.

Muş'un Varto ilçesinde Kaymakamlık, İl Sağlık Müdürlüğü ve Varto Devlet Hastanesi işbirliğinde 70 çocuk için geleneksel sünnet şöleni düzenlendi.

Varto Devlet Hastanesi bahçesinde gerçekleştirilen program kapsamında köy ve ilçe merkezinden aileleriyle getirilen 70 çocuk, uzman doktorlar eşliğinde sünnet edildi.

Çocuklar, sünnetin ardından düzenlenen renkli etkinliklerle keyifli ve unutulmaz bir gün geçirdi.

Programın açılışında konuşan Varto Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Haticegül Tuncer, sağlık hizmetinin yalnızca hastaları tedavi etmekten ibaret olmadığını söyledi.

Organizasyonun çocuklar ve aileleri için güzel bir hatıra bırakması amacıyla düzenlendiğini belirten Tuncer, şunları kaydetti:

"Bugün burada yalnızca bir sağlık hizmetini yerine getirmek için değil, çocuklarımızın ve ailelerimizin hayatlarına güzel bir hatıra bırakmak ve güzel bir dayanışma, birlik duygusunu hep birlikte yaşamak için birlikteyiz. 70 ailemizin evladını uzman doktorlarımız eşliğinde, tam bir hijyen ve güven ortamında sünnet ettik. Operasyonlarımızın tamamı başarıyla sonuçlandı."

Velilerden Esra Sağlam da çocuklarının özel gününü hem hijyenik bir hastane ortamında hem de coşkulu bir şenlikle kutlamaktan mutluluk duyduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Etkinlikte Türk Kızılay ve Varto İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ekiplerince çocukların yüzleri boyandı, müzik eşliğinde halay çekildi.

Çocuklara ayrıca "Cesaret Belgesi" ve çeşitli hediyeler verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Varto'da 70 çocuk için sünnet şöleni düzenlendi, operasyonlar başarıyla sonuçlandı - Son Dakika

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