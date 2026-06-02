Vasıf Çınar, 91. Ölüm Yılında Anıldı

02.06.2026 12:57
Eski Bakan Vasıf Çınar, mezarı başında anılarak eğitimdeki katkılarıyla yad edildi.

(ANKARA) - Eski Milli Eğitim Bakanı Vasıf Çınar, 91'inci ölüm yılında mezarı başında anıldı. CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, "Vasıf Çınar, çok kısa bakanlık dönemlerinde, çok kısa diplomatlık dönemlerinde büyük hamleler yapmış bir devlet büyüğümüzdür. Vasıf Çınar'ı her gün, her ay, her yıl minnetle anmaya devam edeceğiz" dedi.

Eski Milli Eğitim Bakanı Vasıf Çınar, 91'inci ölüm yıl dönümünde Cebeci Asri Mezarlığı'nda mezarı başında anıldı. Anmaya katılan CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, şunları söyledi:

"Vasıf Çınar, 40 yaşında aramızdan ayrıldı. Tıpkı yanında yatan iki bakanımız, biri 39, biri 41 yaşında vefat ettikleri gibi. Vasıf Çınar'ın bu ülkeye yapmış olduğu hizmetler saymakla bitmez. Bunların içerisinde çok sayıda hizmet var. Öncelikle şunu söylemek gerekir: Bugün Türkiye'de milli eğitim alanında 'laik eğitim' dediğimizde akla gelecek ilk isim kuşkusuz Vasıf Çınar olacaktır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le beraber Cumhuriyet'in hemen başında, kurulur kurulmaz Tevhidi Tedrisat Kanunu'nu çıkararak 57 arkadaşıyla birlikte teklif etmiştir. ve 3 gün sonra bakan olarak uygulamasını gerçekleştirmiştir. Bir takım çevreler Öğretim Birliği Kanunu'na hep karşı çıkmışlardır, hep saldırmışlardır. Vasıf Çınar'a hücum etmişlerdir. Oysa Öğretim Birliği Kanunu sadece medreselerin kapatılmasından ibaret değildir. Türkiye'de yapılan bütün öğretim faaliyetini Milli Eğitim Bakanlığı çatısında toplaması açısından önemlidir. İlahiyat Fakülteleri kurulmasını öngörmektedir. ve o gün itibarıyla 30 civarında İmamhatip Ortaokulu'nun bizzat kurucusu da Vasıf Çınar'dır."

"TÜRKİYE'NİN ÖNÜNE CİDDİ BİR YOL HARİTASI KONULMASI KONUSUNDA VASIF ÇINAR'IN BÜYÜK KATKILARI OLDU"

Dolayısıyla aslında asker kaçaklarından, başka işlerde iştigal eden insanlardan oluşan bu yapılar yerine gerçekten Türkiye'ye katkı yapacak ilahiyat bölümlerinin kurulmasına, imamhatip okullarının açılmasına vesile olan da Vasıf Çınar'dır. Bakanlığında ilkokullar 5 yıla çıkarılmıştır, öğretmen okulları açılmıştır, yatılı okullar açılmıştır. Çok kısa süren bakanlığında dünyadaki bütün gelişmeler takip edilmiştir. ve Türkiye'nin önüne ciddi bir yol haritası konulması konusunda Vasıf Çınar'ın büyük katkıları olmuştur.

Bu, eğitimle ilgili yaptıklarından sadece bir bölümü. Örneğin, bugün üniversitelerde çok aradığımız akademik, mali ve idari özerkliği ilk getiren, onun kanununu hazırlayan Vasıf Çınar'dır. Dolayısıyla verdiği hizmetler çok fazla. Ama onun bir başka özelliği daha var: Vasıf Çınar bir bir kuvayi milliyeci. Milli Eğitim Bakanlığı'nda Özel Kalem Müdürlüğü'nde görev almıştır. İzmir'de Milli Eğitim Müdürlüğü yapmıştır. Muallimler Birliği'nin kurulmasını sağlamıştır. Çok sayıda işi aynı anda başarmıştır. Altay Spor Kulübü'nün kurucusudur. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün üyesidir. Spor okulları açmıştır. Çok kişilikli, çok zengin bir karakter ve bütün bunların da ötesinde aynı zamanda büyük bir diplomat, büyük bir devlet adamı.

Bu ülkeye diplomasi alanında hizmet etmiştir. Milli eğitim alanında hizmet etmiştir. Cephede hizmet etmiştir. Yazar olarak hizmet etmiştir. Siyasetçi ve devlet adamı olarak, parlamenter olarak hizmet etmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Vasıf Çınar'a soyadını veren kişidir. Vasıf Bey, büyük bir ailenin evladı. Ona demiş ki, 'senin ailen çok dallı budaklı, senin soyadın Çınar olsun'. Vasıf Çınar, soyadı gibi Türkiye'nin milli eğitim alanında, diplomasi alanında gerçekten büyük bir çınar gibi kendisinden 100 yıl sonra da etkisi olan, çok kısa bakanlık dönemlerinde, çok kısa diplomatlık dönemlerinde büyük hamleler yapmış bir devlet büyüğümüzdür. Vasıf Çınar'ı her gün, her ay, her yıl minnetle anmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

