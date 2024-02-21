Vatan Partisi İBB Başkan adayı: CHP, DEM Parti ile işbirliği yapıyor - Son Dakika
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Vatan Partisi İBB Başkan adayı: CHP, DEM Parti ile işbirliği yapıyor

Vatan Partisi İBB Başkan adayı: CHP, DEM Parti ile işbirliği yapıyor

Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı İbrahim Okan Özkan, CHP ile DEM Parti'nin 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde işbirliği yaptığını söyledi. Özkan, CHP'nin Esenyurt ve Güngören'deki adaylarını sağlık sorunları gerekçesiyle çektiğini, yerlerine DEM Parti'yle uzlaştığı isimleri atadığını savundu. Özkan, Esenyurt'u PKK partisine teslim etme kararı aldığını iddia etti.

21.02.2024 18:55
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Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı İbrahim Okan Özkan, CHP ile DEM Parti'nin 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde işbirliği yaptığını söyledi.

???????Özkan, partisinin İstanbul İl Başkanlığında yaptığı açıklamada, CHP ile DEM Parti arasındaki kıyasıya pazarlıklar sonucu CHP'nin Esenyurt ve Güngören'deki adaylarını sağlık sorunları gerekçesiyle çektiğini, yerlerine DEM Parti'yle uzlaştığı isimleri atadığını savundu.

Esenyurt'ta DEM Parti kontenjanından Ahmet Özer'in CHP'nin belediye başkan adayı yapıldığını söyleyen Özkan, "Son iki günde yaşanan gelişmeler, güzel İstanbul'umuzu terör partisiyle pazarlığa açanları gözler önüne serdi. CHP yönetimi, Türkiye'nin en kalabalık ilçesi Esenyurt'u, PKK partisine teslim etme kararı aldı." dedi.

Özkan, Esenyurt'un CHP tarafından DEM Parti'ye hediye edilmeye çalışıldığını savunarak, "Hangi DEM Parti'ye? Yönettiği belediyelerde terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık ettiği, hendekler kazdığı, çocukları ve gençleri kendi il binaları üzerinden dağa kaçırdığı, terör örgütüne mali, lojistik her türlü desteği sağladığı bilinen ve o belediyelerine kayyum atanan DEM Parti'ye." diye konuştu.

Vatan Partisi Esenyurt adayından da tepki

Vatan Partisi Esenyurt Belediye Başkan adayı Mehmet Kürşat Bozkurt da CHP'ye eleştiride bulunarak, "Sayın Ekrem İmamoğlu ve ekibi ile onların gölgesinde kalan Özgür Özel ve ekibinin Esenyurt'u peşkeş çektikleri örgütün adı DEM Parti ya da Yeşil Sol Parti değil, PKK'dır." ifadesini kullandı.

CHP'nin Esenyurt'ta ve diğer yerlerdeki aday listelerinin kabul edilemez olduğunu savunan Bozkurt, "Binlerce çocuğun, ananın, doktorun, öğretmenin katili, eli kanlı bir örgüte 3-5 oy alacağım diye belediye müdürlüğü, ilçeler pazarlamak, Mustafa Kemal'le en ufak ilgisi olmayan son derece utanç verici, ahlak düşkünü bir davranıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Vatan Partisi İBB Başkan adayı: CHP, DEM Parti ile işbirliği yapıyor - Son Dakika

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