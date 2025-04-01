Vatandaş Lice Belediyesi\'ne Yol Tepkisini İletti

Vatandaştan DEM Partili Lice Belediyesi'ne yol tepkisi

Vatandaş Münir Anuştekin:

"Şu ana kadar; iş yapamıyoruz, valilik bırakmıyor, kayyumlar atanıyor, savaştır, şudur budur, bahanelerle yapılmıyordu. Şu anda savaş da yok, kayyum da yok"

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Lice ilçesinde bir vatandaş, yolların bozuk olması nedeniyle DEM Partili belediyeye tepki göstererek, "Şu ana kadar iş yapamıyoruz, valilik bırakmıyor, kayyumlar atanıyor. Savaştır, şudur budur, bahanelerle yapılmıyordu. Şu anda savaş da yok, kayyum da yok. Köyümüze, ziyaretimize gidemiyoruz" dedi.

Lice ilçesinde bir vatandaş, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) yönetiminde olan Lice Belediyesi yönetimine isyan etti. Vatandaş, ilçe geneli ve Kumluca Mahallesi'nden Yeşilburç Mahallesi'ndeki Şey Bilal Türbesine giden yol başta olmak üzere bölgedeki evlere giden yolların bozuk olmasına tepki gösterdi.

Vatandaş Münir Anuştekin, şu anda Yeşilburç Mahallesi'ne gittiğini ve yollar çok berbat durumda olduğunu söyledi. Yoların hep çukur, değil insan, araba ve hayvan bile geçemediğini belirterek beledinin ne yaptığını kendilerinin de bilmediğini söyledi.

Anuştekin, bu yolların yapılması gerektiğini kaydederek, "Burada türbe var. Lice halkının ziyaret ettiği bir türbedir. Her ay insanların gittiği bir türbe ve şu anda bu yolda çıkılmıyor. Şu ana kadar iş yapamıyoruz, valilik bırakmıyor, kayyumlar atanıyor. Savaştır, şudur budur, bahanelerle yapılmıyordu. Şu anda savaş da yok, kayyum da yok. Köyümüze, ziyaretimize gidemiyoruz" dedi.