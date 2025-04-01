Vatandaş Lice Belediyesi'ne Yol Tepkisini İletti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Vatandaş Lice Belediyesi'ne Yol Tepkisini İletti

Vatandaş Lice Belediyesi\'ne Yol Tepkisini İletti

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde bir vatandaş, DEM Partili Lice Belediyesi'ne yolların bozuk olması nedeniyle tepki gösterdi. Münir Anuştekin, yolların çukur içinde olduğunu ve belediyenin ne yaptığını bilmediklerini ifade etti.

01.04.2025 22:44  Güncelleme: 22:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vatandaştan DEM Partili Lice Belediyesi'ne yol tepkisi

Vatandaş Münir Anuştekin:

"Şu ana kadar; iş yapamıyoruz, valilik bırakmıyor, kayyumlar atanıyor, savaştır, şudur budur, bahanelerle yapılmıyordu. Şu anda savaş da yok, kayyum da yok"

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Lice ilçesinde bir vatandaş, yolların bozuk olması nedeniyle DEM Partili belediyeye tepki göstererek, "Şu ana kadar iş yapamıyoruz, valilik bırakmıyor, kayyumlar atanıyor. Savaştır, şudur budur, bahanelerle yapılmıyordu. Şu anda savaş da yok, kayyum da yok. Köyümüze, ziyaretimize gidemiyoruz" dedi.

Lice ilçesinde bir vatandaş, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) yönetiminde olan Lice Belediyesi yönetimine isyan etti. Vatandaş, ilçe geneli ve Kumluca Mahallesi'nden Yeşilburç Mahallesi'ndeki Şey Bilal Türbesine giden yol başta olmak üzere bölgedeki evlere giden yolların bozuk olmasına tepki gösterdi.

Vatandaş Münir Anuştekin, şu anda Yeşilburç Mahallesi'ne gittiğini ve yollar çok berbat durumda olduğunu söyledi. Yoların hep çukur, değil insan, araba ve hayvan bile geçemediğini belirterek beledinin ne yaptığını kendilerinin de bilmediğini söyledi.

Anuştekin, bu yolların yapılması gerektiğini kaydederek, "Burada türbe var. Lice halkının ziyaret ettiği bir türbedir. Her ay insanların gittiği bir türbe ve şu anda bu yolda çıkılmıyor. Şu ana kadar iş yapamıyoruz, valilik bırakmıyor, kayyumlar atanıyor. Savaştır, şudur budur, bahanelerle yapılmıyordu. Şu anda savaş da yok, kayyum da yok. Köyümüze, ziyaretimize gidemiyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Diyarbakır, DEM Parti, Belediye, Politika, Güncel, Yaşam, Lice, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vatandaş Lice Belediyesi'ne Yol Tepkisini İletti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ferhat Göçer’den Volkan Konak’ın ölümüyle ilgili çarpıcı sözler: Defalarca uyardım Ferhat Göçer'den Volkan Konak'ın ölümüyle ilgili çarpıcı sözler: Defalarca uyardım
Bahçeli’den İmamoğlu protestolarına ilk yorum 15 Temmuz hatırlatması yaptı Bahçeli'den İmamoğlu protestolarına ilk yorum! 15 Temmuz hatırlatması yaptı
Yok böyle maç Marmara derbisinde kazanan Kocaelispor Yok böyle maç! Marmara derbisinde kazanan Kocaelispor
Seyir halindeki otomobilin üzerine oturup içki içti Seyir halindeki otomobilin üzerine oturup içki içti
Volkan Konak’ın hiç bilinmeyen bir yönü ortaya çıktı Volkan Konak'ın hiç bilinmeyen bir yönü ortaya çıktı
Büyük tepki çekmişti Derbiden sonraki sözleri ortalığı karıştıran Yunus Akgün sessizliğini bozdu Büyük tepki çekmişti! Derbiden sonraki sözleri ortalığı karıştıran Yunus Akgün sessizliğini bozdu
Annesini baltayla kesmek istedi başaramayınca evi yaktı Annesini baltayla kesmek istedi başaramayınca evi yaktı
Ticaret Bakanı Bolat: Boykot çağrısı karşısında maddi kaybı olanlar tazminat davası açabilir Ticaret Bakanı Bolat: Boykot çağrısı karşısında maddi kaybı olanlar tazminat davası açabilir
Savcılıktan “boykot“ çağrısı yapanlar hakkında soruşturma Savcılıktan "boykot" çağrısı yapanlar hakkında soruşturma
Fethiye ve Avcılar Belediyeleri, Gökhan Ünver’in gösterilerini iptal etti Fethiye ve Avcılar Belediyeleri, Gökhan Ünver'in gösterilerini iptal etti
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan trafik kazasında hayatını kaybetti Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan trafik kazasında hayatını kaybetti

22:34 Ticaret Bakanı Bolat: Boykot çağrısı karşısında maddi kaybı olanlar tazminat davası açabilir Ticaret Bakanı Bolat: Boykot çağrısı karşısında maddi kaybı olanlar tazminat davası açabilir
20:54 Savcılıktan “boykot“ çağrısı yapanlar hakkında soruşturma Savcılıktan "boykot" çağrısı yapanlar hakkında soruşturma
19:52 Fethiye ve Avcılar Belediyeleri, Gökhan Ünver’in gösterilerini iptal etti Fethiye ve Avcılar Belediyeleri, Gökhan Ünver'in gösterilerini iptal etti
19:46 Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan trafik kazasında hayatını kaybetti Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan trafik kazasında hayatını kaybetti
15:30 Volkan Konak’ın vasiyeti yerine getirilecek Dikkat çeken ceviz ağacı detayı Volkan Konak'ın vasiyeti yerine getirilecek! Dikkat çeken ceviz ağacı detayı
09:59 Fenerbahçe-Galatasaray derbisi şifresiz kanalda Fenerbahçe-Galatasaray derbisi şifresiz kanalda
09:52 Altın bayram dinlemedi Yeni rekor geldi Altın bayram dinlemedi! Yeni rekor geldi
09:45 Annesini baltayla kesmek istedi başaramayınca evi yaktı Annesini baltayla kesmek istedi başaramayınca evi yaktı
09:42 Büyük tepki çekmişti Derbiden sonraki sözleri ortalığı karıştıran Yunus Akgün sessizliğini bozdu Büyük tepki çekmişti! Derbiden sonraki sözleri ortalığı karıştıran Yunus Akgün sessizliğini bozdu
09:36 Volkan Konak’ın hiç bilinmeyen bir yönü ortaya çıktı Volkan Konak'ın hiç bilinmeyen bir yönü ortaya çıktı
09:17 Seyir halindeki otomobilin üzerine oturup içki içti Seyir halindeki otomobilin üzerine oturup içki içti
09:08 Yok böyle maç Marmara derbisinde kazanan Kocaelispor Yok böyle maç! Marmara derbisinde kazanan Kocaelispor
09:06 Bahçeli’den İmamoğlu protestolarına ilk yorum 15 Temmuz hatırlatması yaptı Bahçeli'den İmamoğlu protestolarına ilk yorum! 15 Temmuz hatırlatması yaptı
08:56 Ferhat Göçer’den Volkan Konak’ın ölümüyle ilgili çarpıcı sözler: Defalarca uyardım Ferhat Göçer'den Volkan Konak'ın ölümüyle ilgili çarpıcı sözler: Defalarca uyardım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2025 22:57:58. #7.13#
SON DAKİKA: Vatandaş Lice Belediyesi'ne Yol Tepkisini İletti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement