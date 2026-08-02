Vatandaşın Borcu 6,7 Trilyona Ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Vatandaşın Borcu 6,7 Trilyona Ulaştı

Vatandaşın Borcu 6,7 Trilyona Ulaştı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'li Kış, Türkiye'de vatandaşın kredi kartı ve kredi borcunun sürdürülemez bir seviyeye yükseldiğini belirtti.

(ANKARA) - CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, BDDK ve TCMB verilerine göre vatandaşın kredi kartı, ihtiyaç kredisi ve eksi hesap borcunun 6 trilyon 677 milyar liraya ulaştığını belirterek, "Vatandaş artık geleceğini planlamıyor, bir sonraki kredi kartı son ödeme tarihini hesaplıyor. Bu tablo sürdürülebilir değildir. İnsanların bankaların parasına değil, kendi emeğinin karşılığına güvenerek yaşayabildiği bir Türkiye'yi kurmak zorundayız" dedi.

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine ilişkin yazılı bir açıklama yaparak, vatandaşın kredi kartı, ihtiyaç kredisi ve eksi hesap borçlarının toplamının 6 trilyon 677 milyar liraya yükseldiğini belirtti. Kış, "İktidar ekonomiyi büyüttüğünü söylüyor ama büyüyen tek şey vatandaşın bankalara olan borcu" ifadelerini kullandı.

Bireysel kredi kartı borcunun 3 trilyon 279 milyar liraya, ihtiyaç kredisi borcu 2 trilyon 544 milyar liraya, kredili mevduat (eksi hesap) borcunun ise 910 milyar liraya ulaştığını kaydeden Kış, "Bu rakam finansal bir veri değildir. Bu rakam, milyonlarca hanenin ay sonunu borçla getirdiğinin resmidir" değerlendirmesinde bulundu.

"KREDİ KARTI ARTIK ALIŞVERİŞ KARTI DEĞİL, GEÇİM KARTIDIR"

Kredi kartı borcunun 2 trilyon 44 milyar lirasının taksitsiz olduğuna dikkati çeken Kış, TCMB kartlı harcama verilerine göre en yüksek harcamaların market ve alışveriş merkezleri, akaryakıt istasyonları ile gıda kalemlerinde gerçekleştiğini belirtti. Kış, "Vatandaş kredi kartıyla televizyon almıyor; ekmek alıyor. Tatil planlamıyor; deposunu doldurmaya çalışıyor. Türkiye'de kredi kartı artık alışveriş kartı değil, geçim kartıdır" dedi.

"YÜZ BİNLERCE AİLE İCRA TEHDİDİ İLE YAŞIYOR"

BDDK verilerine göre tüketici kredileri ve bireysel kredi kartlarında takibe düşen borcun 337 milyar liraya yükseldiğini, bunun 178,8 milyar lirasının kredi kartı, 156,2 milyar lirasının ise ihtiyaç kredilerinden oluştuğunu ifade eden Kış, "337 milyar liralık takipteki alacak demek; yüz binlerce ailenin icra tehdidi altında yaşaması demektir. Bugün bankaların takip listesine giren, dün ay sonunu getirmeye çalışan vatandaşlarımızdır" diye konuştu.

Eksi hesap kullanımının 910 milyar lirayı aşmasının gelir yetersizliğinin göstergesi olduğunu söyleyen Kış, "Maaş yatıyor, vatandaş önce bankaya borcunu ödüyor. Sonra kredi kartını kapatıyor. Ay bitmeden yeniden karta yükleniyor, yeniden eksi hesaba giriyor. Bu bir ekonomik döngü değil; borç sarmalıdır" ifadelerini kullandı.

İktidarın ekonomik başarı söylemlerinin sahadaki gerçekle örtüşmediğini belirten Kış, "Bugün Türkiye'de büyüyen üretim değil, borçtur. Artan refah değil, kredi kartı ekstresidir. Güçlenen aile bütçesi değil, bankaların alacak hanesidir. Vatandaş artık geleceğini planlamıyor; bir sonraki kredi kartı son ödeme tarihini hesaplıyor. Bu tablo sürdürülebilir değildir. İnsanların bankaların parasına değil, kendi emeğinin karşılığına güvenerek yaşayabildiği bir Türkiye'yi kurmak zorundayız" dedi.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vatandaşın Borcu 6,7 Trilyona Ulaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ebola bilançosu ağırlaşıyor: Vaka sayısı 3 bin 500’ü aştı, can kaybı 1500’e yaklaştı Ebola bilançosu ağırlaşıyor: Vaka sayısı 3 bin 500'ü aştı, can kaybı 1500'e yaklaştı
ABD ve İsrail, bu hafta sonu İran’daki enerji altyapısını bombalamayı planlıyor ABD ve İsrail, bu hafta sonu İran'daki enerji altyapısını bombalamayı planlıyor
Markette dehşeti yaşayan çocuk o anları anlattı Markette dehşeti yaşayan çocuk o anları anlattı
CHP’de yeni kriz Gürsel Tekin görevden mi alındı CHP'de yeni kriz! Gürsel Tekin görevden mi alındı?
CHP 37 yıllık kalesi Çankaya Belediyesi’ni kaybetti CHP 37 yıllık kalesi Çankaya Belediyesi'ni kaybetti
Gözaltında da tutuklanırken de aynı tavır Cem Küçük’ten dikkat çeken direniş Gözaltında da tutuklanırken de aynı tavır! Cem Küçük'ten dikkat çeken direniş

12:00
Ülkeye dönen Faslı göçmenlere taşlı müdahale Görüntüler infial yarattı
Ülkeye dönen Faslı göçmenlere taşlı müdahale! Görüntüler infial yarattı
11:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a suikast timindeki FETÖ’cüyle ilgili dikkat çeken ayrıntı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast timindeki FETÖ'cüyle ilgili dikkat çeken ayrıntı
11:02
Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu adliyeye sevk edildi
Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu adliyeye sevk edildi
10:59
Ermenistan Başbakanı Paşinyan istifa etti
Ermenistan Başbakanı Paşinyan istifa etti
10:54
e-Devlet’ten bomba bir hizmet daha Milyonlar aynı ekrana akın ediyor
e-Devlet'ten bomba bir hizmet daha! Milyonlar aynı ekrana akın ediyor
10:46
Özür diledi ama kurtulamadı Zabıta tezgâhını kaldırdı
Özür diledi ama kurtulamadı! Zabıta tezgâhını kaldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2026 12:09:06. #7.12#
SON DAKİKA: Vatandaşın Borcu 6,7 Trilyona Ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.