Vatandaşın Gündeminde Ekonomi: Kayyum Tartışmaları İkinci Planda - Son Dakika
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Vatandaşın Gündeminde Ekonomi: Kayyum Tartışmaları İkinci Planda

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İzmir'de yapılan röportajlarda vatandaşlar, kayyum atamalarının öncelikli bir konu olmadığını belirterek, geçim sıkıntısı ve ekonomik sorunların daha önemli olduğunu vurguladı.

05.11.2024 18:31  Güncelleme: 19:25
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(İZMİR) - İstanbul Esenyurt, Mardin Büyükşehir, Batman ve Şanlıurfa Halfeti belediyelerine kayyum atanması, siyasetin bir numaralı gündem konusu olurken; vatandaşlar, kendilerinin gündeminde ekonomik sıkıntıların olduğunu dile getirdi. Vatandaşlar, "Vatandaş geçinemiyor, herkes aç. Birinci öncelik ekonomi" dedi.

Siyasette, belediyelere kayyum ataması tartışılırken; vatandaşın gündeminde ise ekonomik sıkıntılar ve geçim derdi bulunuyor. İzmir'de ANKA Haber Ajansı'na konuşan vatandaşlar, önceliğin kayyum tartışmaları değil, vatandaşın geçim derdi olması gerektiğini söyledi.

Keskin: "Kayyumu Ankara'dakiler halletsinler. Bedava çalışmıyorlar"

Emekli vatandaş Aziz Keskin, kayyumun değil ekonominin öncelikli gündem olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Ekonomi evvela. Ekonomi olursa her şey kendiliğinden düzelir. Ekonomi olmazsa her şey bozulur. Ekonomi olursa belki emeklilere bir faydası olur. Meclis'te bir sürü insan var. Gönderdik onları oraya. Kayyumu Ankara'dakiler halletsinler. Bedava çalışmıyorlar."

Sakaoğlu: "Her gün başka bir olay çıkarıp gündemi değiştiriyorlar"

Esnaf Recep Sakaoğlu ise ülkenin mevcut durumuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Gündem ekonomidir. Vatandaşın gündeminde ekonomi var. Bir esnaf olarak ekonomi diyorum. Vatandaş bir şey alacak, elini cebine atamıyor. Öyle bir darboğazdayız ki… Ekonomi. Başka bir şey yok. Her gün gündem değişiyor. Milletin alım gücü yok. Her gün başka bir olay çıkarıp gündemi değiştiriyorlar. Türkiye'de yaşamaktan herkes nefret ediyor. Allah yardımcımız olsun. ya sabır diyelim."

"Siyasilerin var olma amacı, şu iki şeyi ortadan kaldırmak zaten"

İsmini vermek istemeyen bir esnaf ise siyasilerin görevini yapması durumunda ne ekonomi ne de kayyumun gündem olacağını ifade ederek şunları kaydetti:

"İkisi bir arada. Kayyumun gelme sebebi ekonomik sıkıntıların gündem dışı bırakılması. Maalesef ülkemiz hem siyasal hem sosyal hem de ekonomik bir çıkmazda. Gün geçtikçe vatandaşlarımız bunu daha zor bir şekilde hissediyor. Ben ikisinin de konuşulmasını istemiyorum. Siyasilerin var olma amacı, şu iki şeyi ortadan kaldırmak zaten. Bunları konuşuyorsak zaten siyasilere gerek yok. Siyasiler görevini yapmıyor. Ben geçinemiyorum."

Emine H.: "Biz ekonomi konuşulsun isteriz"

Geçinemediklerini belirten Emine H., "İkisi aynı eşitlikte. Ama biz geçinemiyoruz, geçinemiyoruz, geçinemiyoruz. Biz ekonomi konuşulsun isteriz, kayyum istemiyoruz" dedi.

"Vatandaşın birinci önceliği ekonomi"

İsmini vermek istemeyen bir diğer vatandaş da birçok vatandaşın kayyum kelimesinin anlamını dahi bilmeyeceğini belirterek şöyle konuştu:

"Her zaman ekonomi. Vatandaş geçinemiyor, herkes aç. Birinci öncelik ekonomi. Sokakta çıkın sorun 100 vatandaşa 'kayyum ne demek' diye. 95'i ne olduğunu bilmez. Kayyum da hukuk isteminde ve demokraside olmaması gereken bir şey ama vatandaşın birinci önceliği ekonomi."

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Politika, Ekonomi, Kayyum, Güncel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vatandaşın Gündeminde Ekonomi: Kayyum Tartışmaları İkinci Planda - Son Dakika

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