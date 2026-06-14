5 ilde dev ekranda milli maç heyecanı - Son Dakika
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5 ilde dev ekranda milli maç heyecanı

5 ilde dev ekranda milli maç heyecanı
14.06.2026 09:57
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Trabzon, Ordu, Giresun, Rize ve Gümüşhane'de vatandaşlar, A Milli Futbol Takımı'nın Avustralya maçını dev ekranlardan izledi. Yağmura rağmen alanları dolduran taraftarlar, takımlarına bayraklarla destek verdi.

Trabzon, Ordu, Giresun, Rize ve Gümüşhane'de vatandaşlar, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile karşılaştığı maçı dev ekranlardan izledi.

Trabzon'da vatandaşlar, Avustralya-Türkiye karşılaşmasını 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'ndaki dev ekrandan takip etti.

Sabahın erken saatlerinde alanı dolduranlar, maçın başlamasının ardından Türk bayraklarıyla milli takıma destek verdi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından da futbolseverlere çorba, çay ve su ikram edildi.

Ordu

Ordu'da da vatandaşlar, Avustralya-Türkiye karşılaşmasını Tayfun Gürsoy Parkı'nda izledi.

Milli takımı desteklemek isteyen grup, sağanağa rağmen parkta bir araya geldi.

Ordu Büyükşehir Belediyesince parkta kurulan dev ekrandan maçı takip edenler, mücadele boyunca alkışlarla takıma destek verdi.

Milli maçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler de alanda izledi.

A Milli Futbol Takımı'nın maçını vatandaşlar, Giresun'un Bulancak ilçe merkezinde, Rize'de 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda, Gümüşhane'de ise Atatürk Parkı'nda kurulan dev ekranlardan takip etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 5 ilde dev ekranda milli maç heyecanı - Son Dakika

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