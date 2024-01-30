Vatandaşlar sürü ile birlikte kuzuları kucaklarında taşıdılar

Bahçesaray'da vatandaşlar karda patika yol açarak koyun sürüsünü yürütüp mahalleye getirdi

VAN - Van'ın Bahçesaray ilçesine bağlı Çatbayır Mahallesi'nde kar kalınlığı yer yer 2 metreyi bulunca vatandaşlar hayvanlarını açtıkları patika yoldan mahalleye ulaştırdı.

Van'ın kışı, karı ve yollarının kapanmasıyla ünlü Bahçesaray ilçesine bağlı kırsal mahallelerinde kar yağışı ile birlikte zorlu yaşam mücadele başladı.

Kışın karın fazla yağdığı ve kar yağışı nedeniyle özellikle ilçeye ulaşımı sağlayan yaklaşık 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde, metrelerce kar yağıyor. Karla mücadele ekiplerinin sonbahar mevsimi ile birlikte ilkbahar aylarının sonuna kadar karla mücadele çalışması yürüttüğü yollarda, zaman zaman düşen çığlar da tehlike yaşatıyor. Yağan kar ve düşen çığlardan dolayı Van-Bahçesaray karayolu yaklaşık 40 gündür kapalı. Bahçesaraylılar Van'a ulaşımlarını 250 kilometrelik yol olan Bitlis'in Hizan ilçesi üzerinden sağlıyor. Bahçesaray'da yaz aylarında yaylalarda otlatılan küçükbaş hayvanlar, kar yağışı ile birlikte Çatbayır Mahallesi'ne getiriliyor.

Mahalleye yaklaşık 2,5 kilometre uzaklıktaki ahırda bırakılan koyun ve keçi sürüsünün yem ile otu bitince çobanlar, mahalle sakinlerinden yardım istedi. Mahalle halkı, sürüyü çobanla getirmek için yola çıktı. Kar kalınlığının yer yer 1,5 metreyi bulduğu bölgede sürü açılan patika yoldan 1 saatlik yolculuğun ardından mahalleye getirildi. Vatandaşlar sürü ile birlikte kuzuları kucaklarında taşıdılar. Hayvanlar burada yemlemek üzere ahıra götürüldü.

Vatandaşlar birbirlerine gitmek için 20 metelik tünel kazdılar

Öte yandan ilçeye bağlı Çömlekçi Mahallesi'nde ise bazı vatandaşlar yoğun kar yağışından dolayı kar kalınlığının 1,5 metreyi geçtiği sokaklardan yaklaşık 20 metrelik tünel açarak komşularına gidip geliyor.