Vatikan'dan Cinsel İstismar Raporu

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Vatikan'da, Çocukları Koruma Komisyonu, yayınladığı ilk raporunda, Katolik Kilisesi'nde din adamlarının karıştığı cinsel istismar vakaları karşısında kurumlara şeffaflık ve titizlik çağrısının yanı sıra mağdurlara tazminat ödenmesine ilişkin mevzuatların belirlenmesi çağrısı yaptı.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un 2013 yılında Katolik Kilisesi'nin başını ağrıtan istismar hadiselerine karşı çalışması için kurduğu Çocukları Koruma Komisyonu, 10 yılı aşkın bir sürenin ardından bugün ilk raporunu kamuoyuna açıkladı.

Vatikan'a yakın basın organlarında çıkan haberlerde, yaklaşık 50 sayfalık raporda kıtalardaki genel durumun irdelendiği ve dini enstitülerden Papalık Kabinesi'ne (Curia) kadar pek çok kuruma istismar hadiselerine yönelik süreçler için "şeffaflık" çağrısı yapıldığı belirtildi.

Komisyonun tüm çalışmasının ve raporun, mağdurlara ve onların acılarını iyileştirmeye nasıl yardımcı olunabileceğine odaklandığı ifade edildi.

Raporda, istismar vakaları haricinde ek travmaların önüne geçmek için bilgiye daha iyi erişim imkanı olması gerekliliğinin altının çizildiği belirtildi.

Çocukları Koruma Komisyonunun ilk raporunda ayrıca, mağdurların iyileşme süreçlerine somut bir taahhüt göstermek açısından tazminat konusunda izlenecek prosedür ve politikaların üzerinde çalışılması çağrısında bulunulduğu kaydedildi.

Papa Franciscus tarafından kurulan ve Vatikan'da bu konuda oluşturulan ilk kurum olma özelliği taşıyan Çocukları Koruma Komisyonu, çocukları istismar hadiselerinden korumak için etkili reformlar uygulamadığı gerekçesiyle zaman zaman istismar mağdurlarının sert eleştirilerine maruz kalmıştı.