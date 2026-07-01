Vatikan'dan SSPX'e Sert Tepki

Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin, gelenekçi Katolik gruplarından "Aziz Papa 10. Pius Rahip Topluluğu"nun (SSPX) bugün kendi piskoposlarını atamasının Katolik Kilisesi'nin birliğine yönelik "bölücü" bir adım olduğunu ve bu tür adımlara aforoz gibi yaptırımlar öngörüldüğünü söyledi.

İsviçre'nin Vallese Kantonu'ndaki Econe'de bulunan ve gelenekçi-ayrılıkçı çizgisiyle bilinen "Aziz Papa 10. Pius Rahip Topluluğu", Vatikan Devlet Başkanı ve Katolik Kilisesi'nin başı Papa 14. Leo'nun "yapmayın" uyarısına rağmen, daha önce duyurduğu üzere Papa'nın onayı olmadan 4 piskoposun atamasını gerçekleştirdi.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, Econe'de, bugün yaklaşık 15 bin kişinin katıldığı ve Latince icra edilen ayinle 4 piskopos takdis edildi.

Söz konusu topluluğun bu adımı atmasının ardından Vatikan'dan ilk tepki Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Parolin'den geldi.

Kardinal Parolin, aralarında AA muhabirinin de bulunduğu Vatikan'a akredite gazetecilere yaptığı açıklamada, "Böyle bir eylem, Kilisenin birliğini derinden yaraladığı için büyük üzüntümü belirtmek istiyorum." dedi.

"Aziz Papa 10. Pius Rahip Topluluğu"na yaptırım uygulanacağı sinyalini veren Parolin, "Üzüntüm şu ki, bu açıkça başlı başına bölücü bir eylemdir. Çünkü biliyoruz ki, papalığın izni olmadan yapılan piskopos atamaları, Kilisenin birliğini bozar ve esasen aforoz gibi çok özel yaptırımlara tabidir. Ne zaman olacağını bilmiyorum." diye konuştu.

Kardinal Parolin, bugün yaşananlara rağmen söz konusu toplulukla diyaloğun yeniden başlatılmasını ve çözüm bulunmasını umduğunu söyledi.

Parolin, buradaki temel meselenin, "Aziz Papa 10. Pius Rahip Topluluğu"nun, Katolik Kilisesi'nin içinde Latince yerine yerel dillerle ayinlerin yapılması gibi bazı reformları hayata geçiren ve aynı zamanda Kilise'nin dışa açılmasını sağlayan 1962-1965'te yapılan "2. Vatikan Konsili"ne karşı çıkması olduğunu söyledi.

Kardinal Parolin, 2. Vatikan Konsilinin kilise tarihinde kabul edilmesi ve uygulanması gereken bir dönüm noktası olduğunu kaydetti.

Bu arada, İtalyan basını da, 4 piskopos atamasını yapan "Aziz Papa 10. Pius Rahip Topluluğu"na yönelik "aforoz" sürecinin Kilise kanunlarına göre otomatik olarak başladığını yazarken, Vatikan'a yakın kaynaklar da yarın konuya dair bir açıklama yapılabileceğini belirtti.

Papa, söz konusu grubu uyarmıştı

Papa 14. Leo, kendi onayı olmadan yarın piskopos ataması yapmaya hazırlanan topluluğun lideri Davide Pagliarini'ye 29 Haziran'da "son çağrı" mahiyetinde bir mektup göndermişti.

Mektubunda, "Size yalvarıyorum ve tüm kalbimle rica ediyorum. Lütfen (bu karardan) geri dönün." ifadelerini kullanan Papa, atamaların yapılması halinde bunların "geçerli olmayacağını" da vurgulamıştı.

Topluluğun kurucusu Lefebvre de 1988'de aforoz edilmişti

Katolik Kilisesi içindeki gelenekçi çizgideki "Aziz Papa 10. Pius Rahip Topluluğu"nun temelleri 1970'li yıllara dayanıyor.

Topluluk, Katolik Kilisesi'nin içinde Latince yerine yerel dillerle ayinlerin yapılması gibi bazı reformları hayata geçiren ve aynı zamanda Kilise'nin dışa açılmasını sağlayan 1962 ile 1965 arasındaki "2. Vatikan Konsili"nin kararlarına karşı çıkmak maksadıyla kuruldu.

Topluluğun kurucusu Fransız Başpiskopos Marcel Lefebvre 1988 yılında da Papa'nın onayı olmadan 4 piskopos ataması yaptığı için, söz konusu piskoposlarla beraber Vatikan tarafından aforoz edilmişti.

2009 yılında Papa 16. Benediktus döneminde Vatikan, kurucusundan ötürü "Lefebvristler" olarak da anılan topluluk ile yakınlaşma adımları çerçevesinde 4 piskopos hakkındaki aforoz kararını kaldırmıştı.

1988'deki aforoza rağmen söz konusu gelenekçi topluluğun, bugün bünyesinde 733 rahip, 264 öğrenci ve yaklaşık 250 rahibe bulunduğu ifade ediliyor.

İtalyan basınında çıkan haber ve yorumlarda, Vatikan ve gelenekçi grup arasındaki bu krizin, 8 Mayıs 2025'te papalığa seçilen Papa 14. Leo, kendi papalık dönemindeki ilk "ciddi iç krizi" olduğu ve Katolik Kilisesi içinde "bölünme" ortaya çıkardığı belirtildi.