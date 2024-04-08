Vatikan, taşıyıcı anneliği kınadı ve yasaklanmasını istedi

Katolik Kilisesinin yönetim merkezi Vatikan, çocukları bir nesne haline getirdiği gerekçesiyle taşıyıcı anneliğin kınanması ve dünya genelinde bir suç olarak yasaklanması gerektiği konusunda çağrı yaptı.
Vatikan'a bağlı İman Doktrini Kurulu Bakanlığı, Hristiyan antropolojisine göre "insan onurunun vazgeçilmez doğasına bağlılığı teyit eden" ve özellikle "taşıyıcı annelik" yöntemine karşı çıkan 5 yıllık bir çalışmanın ürünü olan yeni bildirgesi "Sonsuz Onur"u (Dıgnitas Infinita) kamuoyuna açıkladı.
Bildirgede, "taşıyıcı annelik" ile kadın ve çocuğun onurunun ciddi şekilde ihlal edildiği belirtilerek, " Çocuk, her zaman bir hediyedir ve asla ticari bir sözleşmenin temelinde olamaz. Anne rahmindeki doğmamış çocuktan başlayarak, insan yaşamı bastırılamaz ya da ticari bir meta haline getirilemez. Bu bakımdan, kadının ve çocuğun onurunu ciddi şekilde zedeleyen sözde taşıyıcı annelik uygulaması esef vericidir." ifadeleri yer aldı.
Taşıyıcı annelik uygulamasının, bir annenin maddi ihtiyaç durumunun istismar edilmesine dayandığı aktarılan bildirgede, "Bu nedenle, uluslararası topluma bu uygulamanın evrensel olarak yasaklanması konusunda kararlılık çağrısında bulunuyoruz." ifadesi kullanıldı.
Diğer yandan, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, İman Doktrini Kurulu Bakanlığının bu bildirgesinden önce geçen hafta kendisi de taşıyıcı anneden doğma ve bu konuya karşı mücadele eden 32 yaşındaki Olivia Maurel ile görüşmüştü.
Papa, ocak ayında da taşıyıcı annelik uygulanmasının küresel ölçekte yasaklanması çağrısı yapmıştı.
İtalya'da Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon iktidarı da geçen yıl taşıyıcı anneliğin evrensel suç sayılmasına ilişkin kanun teklifini parlamentoya sunmuştu. Parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi, hükümetin bu teklifine Temmuz 2023'te onay vermişti. Yurt dışında taşıyıcı annelik yöntemiyle çocuk sahibi olan İtalyan vatandaşların kanunen cezalandırılmasını da öngören söz konusu kanun teklifinin yasalaşması için parlamentonun üst kanadı Senato'da da görüşülmesi ve oylanması gerekiyor.
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