Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı, Eskişehir'in Gözdesi

(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediyesi Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı, hizmete girdiği andan bugüne kadar birçok yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edildi. Yaz sezonunda haftalık ortalama bin kişinin, kış aylarında ise haftalık ortalama 500 kişinin ziyaret ettiği merkezde, toplam 19 adet hava aracı sergileniyor.

Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı, kentin önemli simgelerinden biri haline geldi. Tepebaşı Belediyesi'ne devri gerçekleşen merkez, yapılan düzenlemelerin ardından Ekim 2022 tarihinde kent halkının hizmetine sunulmuştu. Tepebaşı Belediyesi'nin sosyal medya üzerinden başlattığı anket ile adı "Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı" olarak belirlenen merkez, Eskişehirlilerin yanı sıra kenti ziyaret eden turistlerin de uğrak noktalarından biri oldu. Merkezi, özel etkinliklerin yanı sıra yaz sezonunda haftalık ortalama bin kişi, kış aylarında ise haftalık ortalama 500 kişi ziyaret ediyor.

Sergilenen araçlar beğeni topluyor

Parkta toplam 19 adet hava aracı sergilenirken bu araçlar 15 uçak, 1 planör, 1 yakıt ikmal tankeri, 1 hava savunma sistemi ve 1 helikopterden oluşuyor. Hava araçlarının tamamı farklı geçmiş dönemlerde aktif biçimde görev yapmış ve daha sonra envanterden çıkarılmış araçlar olarak dikkat çekiyor. Öte yandan merkezde yer alan 2 adet çok amaçlı etkinlik alanı da faal biçimde kent halkına hizmet veriyor. Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı haftanın 6 günü hizmet veriyor ve pazartesi günleri bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ziyarete kapalı bulunuyor.

Park, kış döneminde 09.00-18.00, yaz döneminde ise 09.00-21.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebiliyor.