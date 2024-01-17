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VEDAŞ Ekipleri Atlarla Arıza Bölgesine Ulaştı - Son Dakika
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VEDAŞ Ekipleri Atlarla Arıza Bölgesine Ulaştı

Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) ekibi, Van'ın Başkale ilçesi kırsalında meydana gelen enerji nakil hattı arızasını gidermek için atlarla bölgeye ulaştı. Olumsuz hava koşullarına rağmen çalışmalarını sürdüren ekip, mahalle sakinlerinin yardımıyla arızayı gidererek elektrik kesintisini sonlandırdı.

VEDAŞ Ekipleri Atlarla Arıza Bölgesine Ulaştı
17.01.2024 - 12:29,
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Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) ekibi, Van'ın Başkale ilçesi kırsalında arıza yaşanan enerji nakil hattının bulunduğu bölgeye atlarla ulaştı.

Elektrik arıza ekibi, çağrı merkezine gelen talepleri karşılamak için olumsuz hava koşullarına rağmen çalışmalarını sürdürüyor.

Başkale ilçesine 60 kilometre uzaklıktaki Esenyamaç Mahallesi kırsalında kar ve tipi nedeniyle enerji hattında meydana gelen arızayı gidermek üzere yola çıkan ekipler, araçlarla ilerleyemeyince yürümeye karar verdi.

Kar kalınlığının bazı bölgelerde 1 metreyi aşması nedeniyle yürüyemeyen ekipler mahalle sakinlerinden yardım istedi.

Bunun üzerine mahalle muhtarı Ayhan Korkmaz'ın temin ettiği 3 atla enerji nakil hattının bulunduğu bölgeye ulaşan ekipler, zorlu çalışma sonucu arızayı gidererek evlere elektrik verilmesini sağladı.

Muhtar Korkmaz, mahallelerinde yaşanan elektrik kesintisini VEDAŞ'a bildirdiklerini söyledi.

Köye gelen ekibin zorlu çalışma sonucu arızayı giderdiğini belirten Korkmaz, "Bölgeye gitmek mümkün olmayınca atlarımızı verdik. Onlara yardımcı olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Allah razı olsun. Gece yarısı olsa bile telefon açtığımızda gelip arızaya müdahale ediyorlar." dedi.

Kaynak: AA
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