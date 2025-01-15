VEDAŞ, Kış Koşullarında Elektrik Arızalarını Gideriyor

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Muş'ta Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) ekipleri, zorlu kış koşullarına rağmen elektrik arızlarını gidermek için mesai yapıyor.

VEDAŞ İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kırsal bölgelerde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı bölgelerde elektrik şebekesi zarar gördü.

Direklerinin devrildiği ve iletkenlerin koptuğu noktalara ulaşmak isteyen VEDAŞ ekipleri, kar engeline takıldı.

Arazi araçlarının çıkamadığı mevkilere atlarla ve yürüyerek ulaşan ekipler, zarar gören şebekeyi onardı.

İl Müdürü Suat Coşar, kış şartlarının çetin geçtiği bir coğrafyada görev yaptıklarını söyledi.

Şebekeleri kış şartlarına hazırlamak için yatırım, bakım ve onarım çalışmaları yaptıklarını belirten Coşar, şunları kaydetti:

"Buna karşın özellikle aşırı kar yağışının yaşandığı kırsal bölgelerimizde direk devrilmesi ve iletken kopmasına bağlı arızalarımız oluşabiliyor. Bu arızalara en kısa sürede müdahale edebilmek için kar ve arazi araçlarımızla bölgeye intikal ediyoruz ancak kar nedeniyle kapanan yollarda ilerlemek bazen mümkün olmuyor. Bu engeli de yaya olarak ya da köylülerden aldığımız atlarla aşıyoruz. Kesintisiz enerji hizmeti sunabilmek, tüketicilerimizin memnuniyetini sağlamak için görev başındayız."