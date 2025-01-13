Vedat Çınar Altan'ın Yargılanmasına Devam - Son Dakika
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Vedat Çınar Altan'ın Yargılanmasına Devam

Eski HDP İl Başkanı Altan'a, PKK üyesi olduğu iddiasıyla İzmir'de dava açıldı. Mahkeme süreci sürüyor.

13.01.2025 13:19
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İzmir'de, terör örgütü PKK üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında dava açılan eski HDP İl Başkanı Vedat Çınar Altan'ın yargılanmasına devam edildi.

İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Altan ile avukatları katıldı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, dosyayı detaylıca incelediklerinde Altan'ın örgüt üyesi olduğuna yönelik kanıya ulaştıklarını belirtti.

Sanığın aynı zamanda terör örgütü MLKP'ye sempatiyi aşan propaganda şeklinde eylem biçiminin de olduğunu vurgulayan cumhuriyet savcısı, eylemlerin, yasal bir partinin yasal bir eylemi gibi görünse de örgütün talimatı kapsamında gerçekleştirildiği kanaatine varıldığını kaydetti.

Sanık Altan ise mütalaa karşısında savunma yapmak için süre talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Altan hakkındaki adli kontrol şartının devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Davanın geçmişi

Eski HDP İzmir İl Başkanı Vedat Çınar Altan ve il yöneticisi Berna Çelik, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen "Kahramanlar Operasyonu" kapsamında 6 Ekim 2023'te gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı.

Şüphelilerin ikametlerinde, HDP il ve ilçe başkanlıklarında yapılan aramalarda, terör örgütü elebaşına ait posterler, teröristlere ait fotoğraflar, terör örgütü propagandası içeren çok sayıda örgütsel dokümanın yanı sıra dijital materyal ele geçirilmişti.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan ve tutuklu yargılanan Altan geçen ay ara kararla adli kontrol şartıyla tahliye edilmiş, Çelik'in dosyası ise bu davadan ayrılarak Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen başka bir dosyayla birleştirilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Vedat Çınar Altan'ın Yargılanmasına Devam - Son Dakika

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