Vedat Günyol 9. Deneme Ödülü Sahiplerini Buluyor

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(İSTANBUL)- Kartal Belediyesi öncülüğünde düzenlenen 'Vedat Günyol 9. Deneme Ödülü'ne layık bulunan yazarlar ve eserleri, 28 Şubat Cuma günü Kartal Belediyesi Neptün Gezegen Kafe'de düzenlenecek basın toplantısı ile kamuoyuna açıklanacak.

Kartal Belediyesi'nin organizasyonu Türkiye Yazarlar Sendikası, Türkiye PEN Yazarlar Derneği, Cumhuriyet Gazetesi ve İstanbul Atatürk Lisesi Mezunları Vakfı'nın desteği ile deneme türünün özgün ve seçkin yazarlarından Vedat Günyol'un anısını yaşatmak ve onu yeni kuşaklara tanıtmak amacıyla her yıl düzenlenen 'Vedat Günyol Deneme Ödülleri' bu yıl 9'uncu kez sahiplerini bulacak.

31 Temmuz-15 Kasım 2024 tarihleri arasında başvuruları yapılan ve 30 deneme yazarının yapıtlarını gönderdiği yarışmada eserler, Vedat Günyol Deneme Ödülü Seçici Kurulu üyeleri tarafından değerlendirildi.

Basın açıklaması ile duyurulacak

Vedat Günyol 9. Deneme Ödülü'ne Adem Uçar, Adil İzci, Adnan Özyalçıner, Arif Kızılyalın, Celal Ülgen, Halil İbrahim Özcan, Hürriyet Yaşar, Hüseyin Köse, Mehmet Özkan Şüküran, Rengin Cemiloğlu, Tahir Şilkan ve Uğur Kökden'den oluşan Seçici Kurul tarafından layık bulunan deneme yazarları, eserleri ve gerekçeli kararları, 28 Şubat 2025 Cuma günü, saat 11.30'da Kartal Belediyesi Neptün Gezegen Kafe'de (Organik Pazar içi) basın açıklaması ile duyurulacak.