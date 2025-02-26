Vedat Günyol 9. Deneme Ödülü Sahiplerini Buluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Vedat Günyol 9. Deneme Ödülü Sahiplerini Buluyor

Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen 'Vedat Günyol 9. Deneme Ödülü'ne layık bulunan yazarlar ve eserleri, 28 Şubat 2025 Cuma günü düzenlenecek basın toplantısı ile açıklanacak. Eserler, seçici kurul tarafından değerlendirildi.

26.02.2025 10:17  Güncelleme: 10:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL)- Kartal Belediyesi öncülüğünde düzenlenen 'Vedat Günyol 9. Deneme Ödülü'ne layık bulunan yazarlar ve eserleri, 28 Şubat Cuma günü Kartal Belediyesi Neptün Gezegen Kafe'de düzenlenecek basın toplantısı ile kamuoyuna açıklanacak.

Kartal Belediyesi'nin organizasyonu Türkiye Yazarlar Sendikası, Türkiye PEN Yazarlar Derneği, Cumhuriyet Gazetesi ve İstanbul Atatürk Lisesi Mezunları Vakfı'nın desteği ile deneme türünün özgün ve seçkin yazarlarından Vedat Günyol'un anısını yaşatmak ve onu yeni kuşaklara tanıtmak amacıyla her yıl düzenlenen 'Vedat Günyol Deneme Ödülleri' bu yıl 9'uncu kez sahiplerini bulacak.

31 Temmuz-15 Kasım 2024 tarihleri arasında başvuruları yapılan ve 30 deneme yazarının yapıtlarını gönderdiği yarışmada eserler, Vedat Günyol Deneme Ödülü Seçici Kurulu üyeleri tarafından değerlendirildi.

Basın açıklaması ile duyurulacak

Vedat Günyol 9. Deneme Ödülü'ne Adem Uçar, Adil İzci, Adnan Özyalçıner, Arif Kızılyalın, Celal Ülgen, Halil İbrahim Özcan, Hürriyet Yaşar, Hüseyin Köse, Mehmet Özkan Şüküran, Rengin Cemiloğlu, Tahir Şilkan ve Uğur Kökden'den oluşan Seçici Kurul tarafından layık bulunan deneme yazarları, eserleri ve gerekçeli kararları, 28 Şubat 2025 Cuma günü, saat 11.30'da Kartal Belediyesi Neptün Gezegen Kafe'de (Organik Pazar içi) basın açıklaması ile duyurulacak.

Kaynak: ANKA

Kartal Belediyesi, Yerel Haberler, Vedat Günyol, Kültür Sanat, Edebiyat, 28 Şubat, Kültür, Eğitim, Güncel, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vedat Günyol 9. Deneme Ödülü Sahiplerini Buluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:57 MasterChef Ayşe Ekiz’in değişimini görenler gözlerine inanamadı MasterChef Ayşe Ekiz'in değişimini görenler gözlerine inanamadı
09:50 Savcılık İmamoğlu’nun diplomasına işlem yapılması için üniversiteye yazı gönderdi Savcılık İmamoğlu'nun diplomasına işlem yapılması için üniversiteye yazı gönderdi
09:49 Akaryakıt fiyatları bu gece değişecek Akaryakıt fiyatları bu gece değişecek
07:52 Hizmet dökümünde “S“ harfi olan emeklilerin maaşları iptal ediliyor Hizmet dökümünde "S" harfi olan emeklilerin maaşları iptal ediliyor
03:16 Trump, ABD vatandaşı olmayı sağlayan “altın kart“ satışına başlıyor Trump, ABD vatandaşı olmayı sağlayan "altın kart" satışına başlıyor
16:04 İtalyan basını manşetten duyurdu: Dusan Vlahovic Fenerbahçe’ye mi geliyor İtalyan basını manşetten duyurdu: Dusan Vlahovic Fenerbahçe'ye mi geliyor?
15:37 Katil kocadan kan donduran plan Cinayeti, 6 yaşındaki çocuğun ifadesi ortaya çıkardı Katil kocadan kan donduran plan! Cinayeti, 6 yaşındaki çocuğun ifadesi ortaya çıkardı
15:15 Elektrikten sonra su faturalarında da yeni dönem başlıyor Elektrikten sonra su faturalarında da yeni dönem başlıyor
15:13 Siyaset arenası karışacak AK Parti’ye transfer olan Serap Yazıcı önce CHP’nin kapısı çalmış Siyaset arenası karışacak! AK Parti'ye transfer olan Serap Yazıcı önce CHP'nin kapısı çalmış
15:07 Hamdi Alkan’ın eski eşi Selen Görgüzel’den sert sözler: 1 milyon TL beni susturamaz Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel'den sert sözler: 1 milyon TL beni susturamaz
15:06 Özel’in hedefinde 2 komutan var: Siz arkadaşlarınızın bedduasını almış adamlarsınız Özel'in hedefinde 2 komutan var: Siz arkadaşlarınızın bedduasını almış adamlarsınız
15:05 Tesla Avrupa’da adeta eriyor Tesla Avrupa'da adeta eriyor
15:03 Derbi bitti ama gerilim tavan Athena Gökhan’dan, Şahan Gökbakar’a yanıt Derbi bitti ama gerilim tavan! Athena Gökhan'dan, Şahan Gökbakar'a yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2025 11:05:30. #1.13#
SON DAKİKA: Vedat Günyol 9. Deneme Ödülü Sahiplerini Buluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.