Vedat Karabulut'un Cansız Bedeni Bulundu - Son Dakika
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Vedat Karabulut'un Cansız Bedeni Bulundu

Vedat Karabulut\'un Cansız Bedeni Bulundu
30.06.2026 12:52
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Diyarbakır'dan piknik için giden Vedat Karabulut, çayda kaybolmuştu. Cansız bedeni 3 km uzakta bulundu.

Bingöl'ün Genç ilçesinde 14 Haziran'da çayda akıntıya kapılarak kaybolan 33 yaşındaki Vedat Karabulut'un cansız bedeni bulundu.

Piknik yapmak için arkadaşlarıyla Diyarbakır'dan Genç ilçesinin Sağgöze köyünün Kaymaz mezrası mevkisine gelen ve akşam saatlerinde karşıya geçmek amacıyla girdiği Sarım Çayı'nda akıntıya kapılan Karabulut'un cansız bedeni, kaybolduğu yerden 3 kilometre uzaklıkta bulundu.

14 Haziran'da arkadaşlarıyla piknik yapmak için Diyarbakır'dan Genç ilçesine bağlı Sağgöze köyünün Kaymaz mezrası mevkisine gelen Vedat Karabulut, karşıya geçmek amacıyla girdiği Sarım Çayı'nda akıntıya kapılarak kaybolmuş, Karabulut'un bulunması için AFAD, Diyarbakır ve Tunceli Jandarma Su Altı Arama Kurtarma timleri, Elazığ ve Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirlikleri, Lice İlçe Jandarma Komutanlığı, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma ekiplerince çalışma başlatılmıştı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Diyarbakır, Güvenlik, 3. Sayfa, Jandarma, Olaylar, Bingöl, Güncel, Yaşam, AFAD, Genç, Son Dakika

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