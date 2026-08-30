Veli Ağbaba'ya Şantaj: 4 Tutuklama

YENİ Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve ailesine yönelik yurt dışı hatlar üzerinden yürütülen tehdit ile şantaj soruşturmasında gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve ailesine yönelik yürütülen tehdit ve şantaj soruşturmasının detayları ortaya çıktı. 24 Ağustos'ta Veli Ağbaba'nın şoförü Faruk Can Güler ile Ağbaba ailesine ait Melid Otel'in Müdürü Yunus Emre Ağbaba'nın ifadelerine başvuruldu. İfadelerde, yurt dışına ait bir GSM hattından kendilerine ulaşıldığı ve ilk olarak 'Aysun Hanıma ulaşmam lazım, oğlu Ahmet Can'ın bana borcu var, numarasını atar mısınız?' şeklinde mesaj gönderildiği anlatıldı. Bilgi sahiplerinin beyanlarına göre, daha sonra yapılan görüşmelerde karşı taraf kendisini 'uyuşturucu satıcısı Uğur Can Gündoğmuş' olarak tanıttı. Arayan kişi, Veli Ağbaba'nın ağabeyinin oğlu Ahmet Can Ağbaba'ya kokain sattığını öne sürerek, bu ilişkiden kaynaklandığını ileri sürdüğü alacağın tahsil edilmesini istedi. Arayan kişinin daha önce 5 milyon TL tahsil ettiğini ancak 20 milyon TL daha alacağı bulunduğunu ileri sürdüğü ifade tutanaklarına yansıdı. Söz konusu uyuşturucu satışı ve borç anlatımının, iddia niteliğinde olup soruşturma kapsamında incelendiği öğrenildi.

PARA ÖDENMEZSE MELİD OTEL'E ZARAR VERMEKLE TEHDİT EDİLDİ

İddiaya göre arayan kişi, söz konusu paranın Veli Ağbaba ve diğer aile bireylerine bildirilerek kendisine ödenmesini istedi. Paranın verilmemesi durumunda ise Ağbaba ailesine ait Melid Otel'e zarar verileceğini söyledi. Arayan kişinin aileye yönelik tehditleri gerçekleştirmesi amacıyla Doğukan Şengezen'i İstanbul'dan Malatya'ya gönderdiğini söylediği belirtildi. Doğukan Şengezen'in 20 Ağustos'ta, aranan şahıslara yönelik çalışmalar kapsamında yakalandığı ortaya çıktı. Şengezen'in polis tarafından yakalanmasını ise kendilerinin ihbar edilmiş olmasına bağladığı ifade edildi. Bu beyanların ardından güvenlik birimleri Şengezen ve birlikte hareket ettiği değerlendirilen kişilere yönelik çalışmalarını derinleştirdi.

10 AYRI ARANMA KAYDIYLA YAKALANDI

Şengezen hakkında; kasten öldürme, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma ile hırsızlık suçlarından toplam 10 aranma kaydı bulunduğu belirtildi. Doğukan Şengezen'in adresindeki aramalarda; 2 Glock marka tabanca, 2 adet 15 mermi kapasiteli şarjör, 3 adet 30 mermi kapasiteli şarjör ve 1 adet tabanca otomatikleştirme aparatı ele geçirildi. Ayrıca 10 gram esrar, 5 gram sentetik kannabinoid ve 2 gram taş kokain bulunduğu kaydedildi. Şengezen, bu işlem sonrasında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ancak birkaç gün sonra Ağbaba ailesine yönelik tehdit soruşturmasında isminin yeniden ortaya çıkması üzerine bu kez kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi.

3 ADRESE OPERASYON: 4 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Doğukan Şengezen'in ve birlikte hareket ettiği değerlendirilen kişilerin tespit edilmesinin ardından 3 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda; Mehmet Hasar, Yusuf Solmaz, Doğukan Şengezen, Yasin Karacan gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 3 cep telefonu, kullanıma hazır 2 yurt dışı hattı ve 38 bin TL nakit para ele geçirildi. Telefonlardan birinde ise yurt dışına ait bir GSM hattının cihazda takılı vaziyette bulunduğu belirlendi.

Soruşturma kapsamında tehdit için kullanıldığı belirtilen iletişim altyapısı da incelemeye alındı. Kendisini Uğur Can Gündoğmuş olarak tanıtan kişinin tehdit görüşmelerinde iki ayrı +63 ülke kodlu yurt dışı numara kullandığı belirlendi. Şüphelilerden ele geçirilen hatlar arasında ise +44 ülke kodlu birden fazla GSM hattının bulunduğu tespit edildi. Doğukan Şengezen ve Mehmet Hasar'a ait olduğu değerlendirilen ayrı +44 kodlu numaralar da soruşturma dosyasına girdi.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Hasar, Yusuf Solmaz, Doğukan Şengezen ve Yasin Karacan, çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Soruşturmanın bundan sonraki aşamasında; kendisini Uğur Can Gündoğmuş olarak tanıtan kişinin kimliği, yurt dışı hatlarının gerçek kullanıcıları, şüphelilerin aralarındaki bağlantılar ve Veli Ağbaba'nın ailesine yönelik tehdit planının tüm boyutlarının ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmaların sürdürülmesi bekleniyor.