Foça Belediyesporlu Veli Ortak, Boccia İzmir İl Turnuvası'nda İkinci Oldu

28.02.2026 10:50  Güncelleme: 12:14
Foça Belediyespor sporcusu Veli Ortak, Boccia İzmir İl Turnuvası'nda BC3 kategorisinde il ikincisi olarak önemli bir başarı elde etti. Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, Ortak’ın başarısını kutlayarak engelli bireylerin spora katılımını destekleyeceklerini belirtti.

Halkapınar Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen turnuva; İzmir Büyükşehir Belediyesi, Foça Belediyesi, Karşıyaka Belediyesi, Gaziemir Belediyesi ve Karabağlar Belediyesi boccia takımlarının katılımıyla gerçekleştirildi. Takım antrenmanlarıyla turnuvaya hazırlanan Veli Ortak, sergilediği performansla Foça'yı başarıyla temsil etti.

Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, Ali İlçan Sosyal Tesisleri'nde boccia takımı oyuncularıyla bir araya gelerek Veli Ortak'ın başarısını kutladı. Sporcuları ve takım antrenörü Şebnem Sezer'i tebrik eden Fıçı, engelli bireylerin spora katılımını desteklemeye ve boccia branşındaki çalışmaları sürdürmeye devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: ANKA

