Veliler Sınavda Dua Etti

VELİLER TELEFONDAN YASİN-İ ŞERİF VE KUR'AN-I KERİM OKUDU

Diyarbakır'da LGS sınavında öğrenciler sınav salonlarında soruları yanıtlarken, veliler de okul bahçeleri ve çevresinde heyecanla bekledi. Çocuklarının sınavdan başarılı sonuç alması için dua eden velilerden bazıları, cep telefonlarından Yasin-i Şerif ve Kur'an-ı Kerim okudu. Bazı veliler ise sınav süresince okul önlerinde bekleyerek çocukları için dua etti.

Seyfettin EKEN-Hüseyin İÇLİ/DİYARBAKIR,