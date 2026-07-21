Venedik Bienali'nde Türkiye Pavyonu Projesi Belirlendi

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) koordinasyonunda gerçekleştirilen Venedik Bienali 20. Uluslararası Mimarlık Sergisi Türkiye Pavyonu'nda yer alacak proje belirlendi.

İKSV tarafından yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığının himayesinde gerçekleştirilen sergide, ba-be commons ekibinin "Devşirme Gelecekler" başlıklı projesi yer alacak.

İki aşamalı açık çağrıya gelen 43 başvuru arasından yapılan değerlendirme sonucunda seçilen proje, 8 Mayıs-21 Kasım 2027'de sanatseverlerle buluşacak. Projeyi hayata geçirecek ekip Başak Eren, Asya Ece Uzmay, Beril Sarısakal Erkent ve Ece Yetim'den oluşuyor.

Hülya Ertaş, Bilge Kalfa, Cem Sorguç, Melis Varkal ve Prof. Dr. Şebnem Yücel'den oluşan seçici kurulun değerlendirmesinde şu ifadelere yer verildi:

"'Devşirme Gelecekler' sergisi, mimarlık pratiğinin tarihsel içeriğinde de yer alan devşirme geleneğine dair kuvvetli kavramsal altyapısı ve bu coğrafyaya özgü devşirme tekniklerini küresel mimarlık söylemine taşıma potansiyeliyle öne çıktı. Proje, zaman içinde değişen, dönüşen ve eklemlenerek yeniden güncelliklerini tazeleyen bir inşa metodu olan devşirmeyi birlikte varoluş, arşivleme, yavaşlama, tamir etme ve geleceğe yönelik spekülasyon üretme kategorilerinde değerlendiriyor. Araştırma ve sanatçı işbirlikleriyle geliştirilecek olan pavyon, devşirmenin geleceğin mimarlığını nasıl biçimlendirebileceğine odaklanıyor."

Sergi, Türkiye'nin üretme ve onarma kültüründen esinlenerek doğal kaynakları sömüren üretim modellerine karşı yerel, döngüsel ve ortak bir mimarlık anlayışı önerecek.