Venedik Bienali Tartışmalı Başladı

09.05.2026 19:28
61. Venedik Bienali, siyasi gerginliklerle beraber açıldı. Türkiye Pavyonu ilgi çekti.

Venedik Bienali 61. Uluslararası Sanat Sergisi, uluslararası arenadaki siyasi tartışmalar ve protestolar eşliğinde başladı.

Dünyanın dört bir yanından sanatçıları ve ülke pavyonlarını Venedik kentindeki "Arsenale" muhitinde bir araya getiren sergi bugün kapılarını açtı.

Sergi, Rusya Pavyonu'nun Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle 2022'den bu yana ilk kez açılmasına izin verilmesi ve İsrail Pavyonu'nun da yer almasıyla tartışmaların gölgesinde başladı.

Uluslararası jürinin istifa etmesi nedeniyle organizasyon, normalde açılışta verilen "Altın Aslan" ödülü takdim edilmeden gerçekleştirildi.

Türkiye Pavyonu'nda "Gözlerinizden Öperim" sergisi

Bienalde, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) koordinasyonunda gerçekleştirilen Türkiye Pavyonu'nda sanatçı Nilbar Güreş'in, küratörlüğünü Başak Doğa Temür'ün üstlendiği "Gözlerinizden Öperim" başlıklı sergisi, kimlik ve kültürel bellek gibi meseleleri heykel, fotoğraf, video ve performansın da yer aldığı disiplinlerarası bir yelpazeyle ziyaretçilere sunuyor.

Bienalin ilk gününde Türkiye Pavyonu, en çok ilgi gören yerlerden oldu.

Bu yılki Venedik Bienaline ilişkin tartışmalar

Venedik Bienali Vakfından 4 Mart'ta yapılan açıklamada, bu yılki 61. Uluslararası Sanat Sergisi'ne davet edilen ülkeler ve sanatçılar arasında Rus sanatçıların isimleri de yer almıştı.

Bienal Vakfı'nın bu kararı, Avrupa Birliği (AB) yönetimi ve 22 Avrupa ülkesinin tepkisini çekmiş, İtalya'da da tartışmalara yol açmıştı.

AB Komisyonu, 11 Mart'ta Bienal yönetimine, Rusya'nın bu sergiye katılması halinde hibeyi çekme tehdidini gündeme getirmiş ve 11 Nisan'da da Bienal Vakfı'na sağlanan fonların durdurulması sürecini başlatmıştı.

Bienal Vakfı'nın bu kararı, İtalya hükümetini de ikiye bölmüştü. Kültür Bakanı Alessandro Giuli, hükümetin bu karara karşı olduğunu Venedik Bienali Başkanı Buttafuoco'ya iletirken, Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı Salvini ise kültür ve spor faaliyetlerinden kimsenin dışlanmaması gerektiğini kaydetmişti.

Bienal jürisi, 24 Nisan'da İsrail ve Rusya'nın, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde "insanlığa karşı suçlar" nedeniyle yargılanması gerekçesiyle bu iki ülkeyi ödül töreninden dışlama kararı almıştı. Bienalin başlamasına kısa bir süre kala Venedik Bienali'nin 5 kişilik jüri heyeti, 30 Nisan'da istifa etmişti. Jürinin istifasının, İtalya Kültür Bakanlığı yetkililerinin Rusya pavyonunun yeniden açılmasına ilişkin bilgi toplamak üzere 29 Nisan'da Bienal'e teftişe gitmesinin hemen ardından gelmişti.

Rusya, Şubat 2022'de Ukrayna savaşına başladığından bu yana Avrupa'da spor ve kültür olmak üzere pek çok uluslararası etkinlikten dışlanmıştı.

