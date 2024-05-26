Venedik\'te Kruvaziyer Gemilerine Karşı Protesto

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İtalya'nın kanallarıyla ünlü Venedik kentinde kruvaziyer gemileri için yapılan terminal, lagüne zarar verdiği gerekçesiyle kruvaziyer turizmine karşı çıkan bir grup tarafından protesto edildi.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, 2021'de Venedik kanallarında bir dizi protesto yaparak, büyük yolcu gemilerinin Venedik'e yakın geçiş yapmasının yasaklanmasına yönelik dönemin hükümetine adım attıran "Büyük Gemilere Hayır" platformu, birkaç yıl aradan sonra bugün başka bir gerekçeyle yeniden bir eylem gerçekleştirdi.

Söz konusu grup üyeleri, şehrin Zattere muhitinden açıldıkları tekneleriyle kanallarda kortej yaptı. Grup, Venedik'in Marghera bölgesine kruvaziyerler için yapılmakta olan terminali protesto etti.

"Büyük Gemilere Hayır" grubu, terminalin Venedik Lagünü'ne zarar vereceğini savunarak, bu projeye karşı olduklarını belirtti.

Basına yansıyan görüntülerde, bazı teknelerde, "Büyük Gemilere Hayır" yazılı flamalar ve Filistin bayraklarının sallandığı ve meşaleler yakıldığı görüldü.

Güvenlik güçleri de devriye botlarıyla, protestocu grubu bu bölgeye ve halihazırda limanda olan bir kruvaziyere yaklaştırmamaya çalıştı.

Kruvaziyer gemilerinin Venedik kent merkezine yakın geçişi, 2021 yılına kadar ülkede en çok tartışılan konuların başında geliyordu.

Venedikliler, bu geçişleri kent ve lagün için yarattığı risk sebebiyle pek çok kez protesto ederken, turizmciler ise kruvaziyerlerle şehre ziyarete gelenlerin büyük ekonomik kaynak sağladığını ve bu geçişlerin gemi turlarının cazibe noktası olduğunu savunuyordu.

"Büyük Gemilere Hayır" platformu öncülüğünde 2021'de yapılan bir dizi protestonun ardından dönemin Mario Draghi liderliğindeki geniş katılımlı koalisyon hükümeti, 1 Ağustos 2021'den itibaren 25 bin tondan ağır ve 180 metreden uzun gemilerin Venedik'in ünlü San Marco Meydanı ve Giudecca kanalından transit geçiş yapmasını yasaklamıştı.