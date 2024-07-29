Venezuela, Arjantin Büyükelçiliği önünde protestoyu kınadı - Son Dakika
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Venezuela, Arjantin Büyükelçiliği önünde protestoyu kınadı

Venezuela, Buenos Aires'teki Büyükelçiliği önünde düzenlenen protestoyu ve Arjantin Güvenlik Bakanı Patricia Bullrich'in buna öncülük etmesini kınadı. Arjantin'de yaşayan Venezuelalılar, Venezuela'daki seçimlere hile karıştırıldığını iddia ederek, protesto için sokaklara döküldü. Venezuela Büyükelçiliği önünde toplanan göstericiler, Nicolas Maduro'nun yeniden Devlet Başkanı seçilmesini onaylamadıkları için seçimleri protesto etti. Venezuela'nın Dışişleri Bakanı Yardımcısı Rander Pena, Arjantin Güvenlik Bakanı Bullrich'in Büyükelçilik önünde seçim sonuçlarını beklediğini belirttiği paylaşıma yanıt verdi ve Bullrich'i Viyana Sözleşmesi'ni ihlal etmekle suçladı. Venezuela'nın Buenos Aires Büyükelçisi Stella Lugo ise Büyükelçiliğe yapılan müdahaleleri ve kuşatmayı kınayarak, Bullrich'i uluslararası sözleşmeleri ihlal etmekle suçladı.

29.07.2024 12:51
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Venezuela, Buenos Aires'teki Büyükelçiliği önünde "seçimlere hile karıştırıldığı" iddiasıyla protesto düzenlenmesini ve Arjantin Güvenlik Bakanı Patricia Bullrich'in buna öncülük etmesini kınadı.

Arjantin'de yaşayan Venezuelalı vatandaşlar, başkent Buenos Aires'te Venezuela'daki son seçimlere hile karıştırıldığını iddia ederek, protesto için sokaklara döküldü.

Venezuela Büyükelçiliği önünde toplanan göstericiler, Nicolas Maduro'nun yeniden Venezuela Devlet Başkanı seçilmesini onaylamadıkları için seçimleri protesto etti.

Venezuela'nın Latin Amerika'dan Sorumlu Dışişleri Bakanı Yardımcısı Rander Pena, Arjantin Güvenlik Bakanı Bullrich'in, Venezuela'nın Buenos Aires Büyükelçiliği önünde "yüzlerce kişiyle seçim sonuçlarını beklediğini" belirttiği bir paylaşıma X'ten yanıt verdi.

Pena, Bullrich'in "çaresizlik içinde Büyükelçiliklerini kuşatma tehdidinde bulunarak Viyana Sözleşmesi'ni ihlal ettiğini" vurguladı.

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'yi, Venezuela diplomatik personelinin fiziksel bütünlüğünden sorumlu tuttuklarını belirten Pena, "Hiçbir tehdide boyun eğmiyoruz." ifadesini kullandı.

Venezuela'nın Buenos Aires Büyükelçisi Stella Lugo, X'ten yaptığı açıklamada, Büyükelçiliğe "sorumsuz müdahale eylemlerini ve kuşatmayı" şiddetle kınadı ve Bullrich'i "uluslararası sözleşmeleri" ihlal etmekle, "nefret ve şiddeti" kışkırtmakla suçladı.

Lugo, "Büyükelçiliğimize, diplomatik personelimize, yerel personelimize ve halen Büyükelçilikte bulunan sandık görevlilerine yönelik her türlü saldırıdan (Bakan Bullrich) sizi sorumlu tutuyoruz. Bugün güzel bir seçim günü geçirdik ve siz bunu gölgelemek niyetindesiniz." ifadelerine yer verdi.

Ulusal Seçim Konseyi (CNE) Başkanı Elvis Amoroso, devlet başkanı seçimini mevcut Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun kazandığını bildirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Venezuela, Arjantin Büyükelçiliği önünde protestoyu kınadı - Son Dakika

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