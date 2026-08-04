Venezuela'da Deprem Faciası: 6,125 Ölü - Son Dakika
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Venezuela'da Deprem Faciası: 6,125 Ölü

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24 Haziran'daki depremlerde ölü sayısı 6,125'e yükseldi, yaralı sayısı 16,740 olarak açıklandı.

Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 6 bin 125'e yükseldiği bildirildi.

Venezuela Ulusal Meclis (AN) Başkanı Jorge Rodriguez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 579 artarak 6 bin 125, yaralı sayısının ise 16 bin 740 olduğunu belirtti.

Bu arada Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, başkent Caracas'ta katıldığı konut teslim töreninde açıklamalarda bulundu.

Yıl sonuna kadar 4 bin aileye 4 bin konut teslim edeceklerini vurgulayan Rodriguez, "Aralık ayına kadar teslim edeceğimiz bu 4 bin konuta ek olarak, yeni evlerin inşasına başlamak için arazi incelemelerimizi sürdürüyor ve sahaları temizliyoruz. Üstelik bu sayıya, sıfırdan yapacağımız ve inşa edeceğimiz yeni projeler dahil değil." ifadelerini kullandı.

Rodriguez, afetzedeleri yalnız bırakmayacaklarını belirterek, "Amacımız, bu çifte depremden ağır şekilde etkilenen vatandaşlarımıza huzur ve mutluluk vermek; onlara yalnız olmadıklarını hissettirmektir. Geçici çadır kentlerde ve kamplarda kalan her bir kişinin, her bir çocuğun ve her bir büyüğümüzün yalnız olmadığını bilmesini istiyoruz." diye konuştu.

Venezuela'da 2 büyük deprem meydana gelmişti

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 24 Haziran'da Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldiğini bildirmişti.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), 26 Haziran'daki açıklamasında, depremlerin doğrudan yol açtığı maddi hasarın maliyetini 6,7 milyar dolar olarak hesaplamıştı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Venezuela'da Deprem Faciası: 6,125 Ölü - Son Dakika

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