Venezuela'da Gözaltına Alınanların Sayısı 1200'e Yükseldi - Son Dakika
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Venezuela'da Gözaltına Alınanların Sayısı 1200'e Yükseldi

Venezuela'da devlet başkanı seçiminin sonuçlarını protesto edenlerle güvenlik güçleri arasında çıkan olaylarda gözaltına alınanların sayısı 1200'e yükseldi. Bolivarcı Ulusal Muhafızlar tarafından yapılan açıklamada, şiddet olaylarına yol açan 1200 kişinin gözaltına alındığı ve güvenlik güçlerinin kararlı operasyonlar düzenlediği bildirildi. Ayrıca, bazı eylemcilerin Peru, Şili ve Kolombiya'da özel eğitim aldığı ve sokaklarda terör ve şiddeti kışkırttığı tespit edildi. Devlet Bakanı Nicolas Maduro, gözaltına alınan Venezuelalılardan yüzde 80'inin suça bulaştığını belirtti. Ulusal Başsavcı Tarek William Saab ise gösteriler sırasında 77 güvenlik görevlisinin yaralandığını ve soruşturma başlatıldığını açıkladı.

01.08.2024 10:11
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Venezuela'da devlet başkanı seçiminin sonuçlarını protesto edenlerle güvenlik güçleri arasında çıkan olaylarda gözaltına alınanların sayısı 1200'e yükseldi.

Bolivarcı Ulusal Muhafızlar'dan (GNB) yapılan açıklamada, şiddet olaylarına yol açan 1200 kişinin gözaltına alındığı ve kamu güvenliğinin sağlanması için güvenlik güçlerinin kararlı operasyonlar düzenlediği bildirildi.

Ayrıca, yakalanan bazı eylemcilerin Peru, Şili ve Kolombiya'da özel eğitim aldığının tespit edildiği ve doğrudan sokaklarda terör ve şiddeti kışkırttığı ifade edildi.

Devlet Bakanı Nicolas Maduro da gözaltına alınanlara ilişkin yaptığı açıklamada, ABD'den ülkeye geri dönen Venezuelalılardan yüzde 80'inin suça bulaştığını söyledi.

Bu arada Ulusal Başsavcı Tarek William Saab da açıklamasında, gösteriler sırasında 77 güvenlik görevlisinin yaralandığını ve olaylara ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Venezuela'daki seçimler

Venezuela'da 28 Temmuz'da devlet başkanlığı seçimleri düzenlenmişti.

Venezuela Seçim Konseyinin açıkladığı seçim sonuçlarına göre, Nicolas Maduro, yüzde 51,20 ile devlet başkanı seçimini 3. kez kazanmıştı.

Seçimlerin tamamlanmasının ardından 29 Temmuz'da açıklama yapan muhalefet, Ulusal Seçim Konseyi verilerinin doğru olmadığını ve sonuçların hileli olduğunu öne sürmüştü.

Ülkede seçim sonuçlarının hileli olduğu gerekçesiyle düzenlenen protestolarda, güvenlik güçleri ile göstericiler arasında çıkan olaylarda şimdiye kadar biri asker 17 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Venezuela'da Gözaltına Alınanların Sayısı 1200'e Yükseldi - Son Dakika

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