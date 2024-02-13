Venezuela\'da İnsan Hakları Aktivisti ve Ailesinin Gözaltına Alınması Tepkilere Yol Açtı

Venezuela'da ülkenin önde gelen insan hakları aktivisti Rocio San Miguel'in gözaltına alınmasının ardından 3 gün geçmesine karşın, kendisi ve kayıp 4 aile üyesinin akıbetinin bilinmemesi tepkilere yol açtı.
İnsan hakları savunucusu San Miguel'in avukatları, müvekkillerinin, savcılığın gözaltına alındığına dair teyidine rağmen Caracas'taki gözaltı tesislerinde tespit edilemediğini açıkladı.
Ailesi, San Miguel'in Miami'ye seyahati sırasında başkent Caracas'taki Simon Bolivar Uluslararası Havalimanı'nda gözaltına alındığını ve bu sırada kızı ile eski kocası dahil 4 aile üyesinin de kaybolduğunu iddia etti.
San Miguel ve kayıp olduğu belirtilen 4 aile üyesinin nerede olduklarının bilinmemesi üzerine 200'den fazla sivil toplum kuruluşu, ortaklaşa kaleme aldıkları mektupta, bu kişilerin derhal serbest bırakılmasını talep etti.
Mektupta, uluslararası toplumdan, Venezuela makamlarının San Miguel ve ailesine yönelik eylemlerini kınaması istendi.
Associated Press'e konuşan San Miguel'in ailesinden bir kişi de yakınlarıyla ilgili ciddi endişe taşıdıklarını vurgulayarak, "Hayatta olup olmadıklarını bilmiyoruz. Onlara ne olduğunu bilmiyoruz. Neredeler?" dedi.
Aile, Rocio San Miguel ve ailesinin "nerede olduklarına, hangi fiziksel koşullarda bulunduklarına dair gerçek deliller istediklerini" dile getirdi.
Öte yandan, ABD'nin Bogota Büyükelçiliğinden de konuya dair yapılan açıklamada, San Miguel'in gözaltına alınmasının, "demokratik aktörlerin görünüşte keyfi tutuklanmasına ilişkin endişe verici bir eğilimi takip ettiği" belirtilerek, Devlet Başkanı Nicolas Maduro taahhütlerini yerine getirmeye çağrıldı.
Venezuela Başsavcısı Tarek Saab ise pazar günü yaptığı açıklamada, San Miguel'in Maduro'ya yönelik "komplo planına ve suikast girişimine" karıştığı iddiasıyla gözaltına alındığını açıklamıştı.
57 yaşındaki San Miguel, Venezuela'da silahlı kuvvetler, güvenlik ve insan hakları konusunda çalışmalarıyla öne çıkan bir aktivist olarak biliniyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 35 bin sağlıkçı atanacak, mülakata yok. Tüm adaylar eşit koşullarda yarışacak
Fenerbahçe'de 16 yabancı futbolcu bulunmasına rağmen, yabancı sınırı gereği TFF listesine bildirilmeyen 2 oyuncu belirlendi. İngiliz oyuncu Ryan Kent ve sakatlığı sebebiyle lisansı çıkarılmayan Luan Peres, listede yer almadı.
CHP'de İstanbul ilçe adaylarının tanıtımı için düzenlenen toplantıda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'a hizmet için tam yol ileri dedi. CHP lideri Özgür Özel'in toplantıya katılmaması dikkat çekti. İmamoğlu, salondan gelen protesto seslerine karşılık olarak CHP kürsüsüne saygı duyulması gerektiğini belirtti. Toplantıda CHP İstanbul Belediye Başkan Adayları da açıklandı.
İstanbul'da bir masaj salonunda fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine yapılan operasyonda tutuklanan 4 şüpheliden birinin Youtube fenomeni olduğu ortaya çıktı. Şüphelilerin ifadelerinde masaj salonunu açma sebepleri ve suçlamaları kabul etmedikleri belirtildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları tanıtım toplantısında açıklamalarda bulundu. Gergin başlayan tanıtım toplantısına CHP lideri Özgür Özel'in katılmaması dikkatlerden kaçmadı.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, şiddetli yağışa anında müdahale ettiklerini belirterek, metrekareye 300 kilogramın üzerinde yağış düştüğünü açıkladı. Can kaybının olmadığını belirten Böcek, vatandaşların acil işleri olmadıkça evlerinden çıkmamalarını rica etti.
Didem Soydan, 3 yıllık ilişkisinde aldatıldığını öğrenince eski sevgilisiyle ilişkiye girerek intikam aldığını söyledi. Soydan, kendisini aldatan sevgilisine bu durumu söyleyerek ilişkisini bitirdiğini de belirtti.
Ortaköy Sahili'nde 2 kişi, inşaat çalışması yapılan yolun çökmesi üzerine denize düştü. Bölgeye itfaiye, sağlık ekipleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı sevk edildi. Denize düşen bir kişi kurtarılırken dalgıçlar diğer kişinin cansız bedenine ulaştı.
Son Dakika › Güncel › Venezuela'da İnsan Hakları Aktivisti ve Ailesinin Gözaltına Alınması Tepkilere Yol Açtı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?