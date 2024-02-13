Venezuela'da İnsan Hakları Aktivisti ve Ailesinin Gözaltına Alınması Tepkilere Yol Açtı - Son Dakika
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Venezuela'da İnsan Hakları Aktivisti ve Ailesinin Gözaltına Alınması Tepkilere Yol Açtı

Venezuela\'da İnsan Hakları Aktivisti ve Ailesinin Gözaltına Alınması Tepkilere Yol Açtı

Venezuela'da ülkenin önde gelen insan hakları aktivisti Rocio San Miguel'in gözaltına alınmasının ardından 3 gün geçmesine karşın, kendisi ve kayıp 4 aile üyesinin akıbetinin bilinmemesi tepkilere yol açtı. San Miguel'in avukatları, müvekkillerinin, savcılığın gözaltına alındığına dair teyidine rağmen Caracas'taki gözaltı tesislerinde tespit edilemediğini açıkladı. San Miguel ve kayıp olduğu belirtilen 4 aile üyesinin nerede olduklarının bilinmemesi üzerine 200'den fazla sivil toplum kuruluşu, ortaklaşa kaleme aldıkları mektupta, bu kişilerin derhal serbest bırakılmasını talep etti.

13.02.2024 11:47  Güncelleme: 11:48
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Venezuela'da ülkenin önde gelen insan hakları aktivisti Rocio San Miguel'in gözaltına alınmasının ardından 3 gün geçmesine karşın, kendisi ve kayıp 4 aile üyesinin akıbetinin bilinmemesi tepkilere yol açtı.

İnsan hakları savunucusu San Miguel'in avukatları, müvekkillerinin, savcılığın gözaltına alındığına dair teyidine rağmen Caracas'taki gözaltı tesislerinde tespit edilemediğini açıkladı.

Ailesi, San Miguel'in Miami'ye seyahati sırasında başkent Caracas'taki Simon Bolivar Uluslararası Havalimanı'nda gözaltına alındığını ve bu sırada kızı ile eski kocası dahil 4 aile üyesinin de kaybolduğunu iddia etti.

San Miguel ve kayıp olduğu belirtilen 4 aile üyesinin nerede olduklarının bilinmemesi üzerine 200'den fazla sivil toplum kuruluşu, ortaklaşa kaleme aldıkları mektupta, bu kişilerin derhal serbest bırakılmasını talep etti.

Mektupta, uluslararası toplumdan, Venezuela makamlarının San Miguel ve ailesine yönelik eylemlerini kınaması istendi.

Associated Press'e konuşan San Miguel'in ailesinden bir kişi de yakınlarıyla ilgili ciddi endişe taşıdıklarını vurgulayarak, "Hayatta olup olmadıklarını bilmiyoruz. Onlara ne olduğunu bilmiyoruz. Neredeler?" dedi.

Aile, Rocio San Miguel ve ailesinin "nerede olduklarına, hangi fiziksel koşullarda bulunduklarına dair gerçek deliller istediklerini" dile getirdi.

Öte yandan, ABD'nin Bogota Büyükelçiliğinden de konuya dair yapılan açıklamada, San Miguel'in gözaltına alınmasının, "demokratik aktörlerin görünüşte keyfi tutuklanmasına ilişkin endişe verici bir eğilimi takip ettiği" belirtilerek, Devlet Başkanı Nicolas Maduro taahhütlerini yerine getirmeye çağrıldı.

Venezuela Başsavcısı Tarek Saab ise pazar günü yaptığı açıklamada, San Miguel'in Maduro'ya yönelik "komplo planına ve suikast girişimine" karıştığı iddiasıyla gözaltına alındığını açıklamıştı.

57 yaşındaki San Miguel, Venezuela'da silahlı kuvvetler, güvenlik ve insan hakları konusunda çalışmalarıyla öne çıkan bir aktivist olarak biliniyor.

Kaynak: AA

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