Venezuela'da İran'a Destek Gösterisi

Venezuela'da toplanan bir grup, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik gerçekleştirdiği saldırıları protesto etti.

Başkent Karakas'taki İran Büyükelçiliği önünde toplanan çok sayıda gösterici, ellerinde İran ve Venezuela bayraklarıyla ABD ve İsrail'in İran'a yönelik sürdürdüğü saldırılara tepki gösterdi.

ABD-İsrail'in saldırısında hayatını kaybeden İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in fotoğraflarını taşıyan gruptakiler, İran halkıyla dayanışma içerisinde olduklarını vurguladı.

Filistin Davasıyla Dayanışma Uluslararası Platformu'ndan aktivist Hindu Anderi, buradaki konuşmasında ABD ve İsrail'in dünyayı ateşe attığını savunarak, İran'ın emperyalizme ve Siyonizme boyun eğmeyeceğini söyledi.

İran'ın Karakas Büyükelçisi Ali Çegni ise yaptığı konuşmada İran'ın, topraklarını meşru müdafaa hakkı çerçevesinde savunduğunu vurguladı.

Çegni, "Dünya halklarının zenginliğini ve onurunu yağmalamak için saldırıyorlar. Emin olun ki, onlara asla unutamayacakları bir ders vereceğiz." ifadelerini kullandı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ABD-İsrail saldırılarında 787 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.