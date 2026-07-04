Venezuela'da Kahramanlık Nişanı Töreni - Son Dakika
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Venezuela'da Kahramanlık Nişanı Töreni

04.07.2026 05:31
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Venezüella Geçici Devlet Başkanı Rodriguez, yabancı arama kurtarma ekiplerine nişan verdi.

LA Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ülkede deprem nedeniyle görev yapan yabancı arama kurtarma ekiplerine kahramanlık nişanı verdi.

Rodriguez, Venezuela'da depremden en çok etkilenen La Guaira'da, yabancı arama kurtarma ekiplerinin bulunduğu La Guaira Limanı'nı ziyaret etti.

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, İçişleri Bakanı Diosdado Cabello ile Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez'in de katıldığı ziyarette Rodriguez, arama kurtarma ekipleri liderlerine, "Venezuela Kahramanı" nişanı verdi.

Rodriguez, Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugayı Komutanı Tuğgeneral Mehmet Bahtiyar ile AFAD Denizli İl Müdür Yardımcısı Haluk Önay Erten'e de kahramanlık nişanı takdim etti.

Türk arama kurtarma ekiplerinin enkazlarda hayati rol oynayan 6 köpeğine de Venezuela'nın Kahraman Köpeği nişanı verildi.

Rodriguez'in Türkiye'ye yönelik teşekkür mesajı da Türkiye'nin Caracas Büyükelçisi Naci Aydan Karamanoğlu'na teslim edildi

Büyükelçi Karamanoğlu, Rodriguez'in yabancı arama kurtarma ekiplerine yönelik teşekkür töreni düzenlediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Venezuela Cumhurbaşkanı Vekili Sayın Delcy Rodriguez, bu törende kampta bulunan arama kurtarma ekiplerine, bizim ülkemizden gelen arama kurtarma ekibine, ekip liderlerine madalya taktı. Ayrıca Türkiye devletimiz için de Sayın Cumhurbaşkanımıza bir teşekkür mektubu ve teşekkür nişanı tebliğ etti. Bu nişanı Sayın Cumhurbaşkanımıza iletilmek üzere ekibimizle beraber göndereceğiz. Bu törende ayrıca güzel bir anı da oldu, burada ekiplerimizle beraber görev yapan köpeklerimize de madalya takıldı. Onların da burada yaptığı kıymetli çalışma ödüllendirilmiş oldu."

Rodriguez'in teşekkür mesajına değinen Karamanoğlu, "Rodriguez, bana nişanı tebliğ ederken Sayın Cumhurbaşkanımıza özellikle teşekkür ettiğini, Türk halkına teşekkür ettiğini, depremin ilk anından itibaren Türkiye'nin Venezuela'nın her zaman yanında olduğunu ve bundan dolayı da şükran duyduklarını söyledi. Umuyoruz ki Venezuela'nın başına bir daha böyle bir felaket gelmez ama bu süreçte Venezuela halkının yanında her zaman olduk." ifadelerini kullandı.

"Venezuela Kahramanı" nişanı, yıkıcı depremlerin vurduğu Venezuela'da görev yapan yabancı arama kurtarma ekiplerine verilmek üzere oluşturuldu.

Kaynak: AA

Venezuela, Güncel, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Venezuela'da Kahramanlık Nişanı Töreni - Son Dakika

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