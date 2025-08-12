Venezuela'da Maduro'ya Destek Gösterisi

Venezuela'da yüzlerce kişi, ABD hükümetinin, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yakalanması için ödül miktarını 50 milyon dolara çıkarmasına tepki göstermek amacıyla yürüyüş düzenledi.

Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi (PSUV) öncülüğünde başta başkent Caracas olmak üzere, birçok kentte meydanlara inen yüzlerce Venezuelalı, ABD'ye tepki göstererek Maduro'ya "güçlü" destek mesajı verdi.

Yürüyüşe katılanlar çoğunlukla eski Devlet Başkanı Hugo Chavez ve Maduro'nun resimlerinin yer aldığı tişörtler giydi.

???????Maduro destekçileri "Başkanımıza tam destek" ve "Maduro'ya karşı olan, Venezuela halkına karşıdır" yazılı dövizler taşıdı.

Yürüyüşe Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, Ulusal Meclis Başkanı (AN) Jorge Rodriguez de katıldı.

Rodriguez, burada yaptığı konuşmada, gerektiğinde Maduro'ya destek için sokaklarda olmaya devam edeceklerini vurgulayarak "Tekrar aptalca tehditlerle, uluslararası hukuk ve halkların bağımsızlığına aykırı tehditlerle Maduro'ya saldırıyorlar çünkü Maduro, onlara asla boyun eğmedi ve her zaman bu Bolivarcı devrimin lideri olarak cesurca konuşmaya devam edecek." dedi.

Dünyada en çok uyuşturucu tüketicisine sahip ülkenin ABD olduğunu dile getiren Rodriguez, "(ABD) Uyuşturucuyla en çok mücadele eden ülkelerden biri olan Venezuela'ya saldırıyor. Çünkü Hugo Chavez, DEA'yı (ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi) ülkeden kovmuştu. DEA, bu gezegendeki en büyük uyuşturucu kaçakçısıdır." ifadelerini kullandı.