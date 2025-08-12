Venezuela'da Maduro'ya Destek Gösterisi - Son Dakika
Venezuela'da Maduro'ya Destek Gösterisi

12.08.2025 10:05
Venezuelalılar, Maduro'nun yakalanması için 50 milyon dolarlık ödüle tepki gösterdi.

Venezuela'da yüzlerce kişi, ABD hükümetinin, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yakalanması için ödül miktarını 50 milyon dolara çıkarmasına tepki göstermek amacıyla yürüyüş düzenledi.

Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi (PSUV) öncülüğünde başta başkent Caracas olmak üzere, birçok kentte meydanlara inen yüzlerce Venezuelalı, ABD'ye tepki göstererek Maduro'ya "güçlü" destek mesajı verdi.

Yürüyüşe katılanlar çoğunlukla eski Devlet Başkanı Hugo Chavez ve Maduro'nun resimlerinin yer aldığı tişörtler giydi.

???????Maduro destekçileri "Başkanımıza tam destek" ve "Maduro'ya karşı olan, Venezuela halkına karşıdır" yazılı dövizler taşıdı.

Yürüyüşe Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, Ulusal Meclis Başkanı (AN) Jorge Rodriguez de katıldı.

Rodriguez, burada yaptığı konuşmada, gerektiğinde Maduro'ya destek için sokaklarda olmaya devam edeceklerini vurgulayarak "Tekrar aptalca tehditlerle, uluslararası hukuk ve halkların bağımsızlığına aykırı tehditlerle Maduro'ya saldırıyorlar çünkü Maduro, onlara asla boyun eğmedi ve her zaman bu Bolivarcı devrimin lideri olarak cesurca konuşmaya devam edecek." dedi.

Dünyada en çok uyuşturucu tüketicisine sahip ülkenin ABD olduğunu dile getiren Rodriguez, "(ABD) Uyuşturucuyla en çok mücadele eden ülkelerden biri olan Venezuela'ya saldırıyor. Çünkü Hugo Chavez, DEA'yı (ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi) ülkeden kovmuştu. DEA, bu gezegendeki en büyük uyuşturucu kaçakçısıdır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Memur ve emeklinin beklediği gün: Gözler saat 14’e çevrildi
Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne rüşvet operasyonu 17 kişi gözaltına alındı
Dört bölgede orman yangınları kontrol altında Çanakkale’de alevlerle mücadele sürüyor
Jandarmadan İBB’ye yeni operasyon 13 kişi gözaltına alındı
Şamil Tayyar ile Mehmet Uçum arasında Rezan Epözdemir gerilimi
Galatasaray, canlı yayında en çok takip edilen kulüp oldu
Bozkurt işareti yapan Mahmut Orhan’ın konserleri iptal edildi
Çanakkale’de orman yangını Alevler hızla ilerliyor, tahliyeler başladı
Yasaklı bölgede klip çeken Katy Perry’ye ceza şoku
Sındırgıda’daki depremde yıkılan binayla ilgili jet soruşturma 2 kişi gözaltında
Depremde hasar gören camiyi incelerken hayatını kaybetti
Ünlü rapçi, konsere bebeği ile gelen anneyi sert şekilde azarladı
Deprem sırasında herkes panikle kaçarken o bebeğine koştu
