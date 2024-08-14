Venezuela'da muhalif lider göç dalgası uyarısı yaptı - Son Dakika
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Venezuela'da muhalif lider göç dalgası uyarısı yaptı

Muhalif lider Maria Corina Machado, Venezuela'da düzenlenen devlet başkanı seçiminin ciddi bir göç dalgasına yol açabileceğini ve komşu ülke Kolombiya'nın etkileneceğini belirtti. Machado, Kolombiya hükümetinden sağlam bir duruş beklediklerini ifade etti.

14.08.2024 10:01
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Venezuela'da muhalif lider Maria Corina Machado, ülkede düzenlenen 28 Temmuz devlet başkanı seçiminin ciddi "göç dalgasına" yol açabileceğini ve bundan komşu ülke Kolombiya'nın etkileneceğini belirtti.

Başkent Caracas'ta basın mensuplarına konuşan Machado, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'ya göç dalgası uyarısında bulundu.

Venezuela'da 28 Temmuz devlet başkanı seçimine değinen Machado, "Kolombiya hükümeti, bu konuda çok net. Eğer Maduro, (Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro) güç kullanmaya devam ederse, günler ya da haftalar içinde şimdiye kadarki en büyük göç dalgasını görebiliriz." ifadesini kullandı.

Machado, Kolombiya'dan "sağlam ve net" bir duruş beklediklerini, Venezuela'daki durumların ideolojik farklılıkların ötesinde olduğunu savundu.

Maduro hükümetine baskı yapılması çağrısında bulunan Machado, "En iyi seçeneğin müzakere edilmiş bir geçiş sürecini ona kabul ettirmek. (Maduro'yu kastederek) En azından Brezilya, Meksika ve Kolombiya ile iletişim kanallarını açık tutması iyiye işarettir. Önümüzdeki haftalar kritik geçecek, ne olacağını bekleyip göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Maduro, 3. kez kazanmıştı

Venezuela Seçim Konseyinin 29 Temmuz'da duyurduğu sonuçlara göre, Devlet Başkanı Maduro yüzde 51,20 ile devlet başkanı seçimini 3. kez kazanmıştı.

Muhalefet koalisyonu adayı Edmundo Gonzalez ve muhalif lider Machado ise seçim sonuçlarını reddettiklerini açıklamıştı.

Kaynak: AA

Kolombiya, Venezuela, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Venezuela'da muhalif lider göç dalgası uyarısı yaptı - Son Dakika

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