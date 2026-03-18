Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez, Savunma Bakanı Lopez\'i görevden aldı

Venezuela hükümetinde yeni bir isim değişikliği yaşandı.

SAVUNMA BAKANININ GÖREVİNE SON VERDİ

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, 2014'ten beri görevde bulunan Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez'in yerine yeni bir bakan atandığını açıkladı. Rodriguez sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Venezuela Savunma Bakanı koltuğuna Vladimir Padrino Lopez'in getirildiğini belirterek, "Bugün Gustavo Gonzalez Lopez'i savunma bakanı olarak atadığımı tüm ülkeye bildirmek istiyorum" dedi.

Delcy Rodriguez

Rodriguez, "Vladimir Padrino Lopez'e adanmışlığı, ülkesine olan sadakati ve tüm bu yıllar boyunca ülkemizin savunmasında en önde gelen asker olmasından dolayı teşekkür ediyoruz. Yeni bakanın kendisine emanet edilen yeni sorumlulukları aynı bağlılık ve onurla üstleneceğinden eminiz" ifadelerini kullandı. Geçici Devlet Başkanı Rodriguez, görevden ayrılan bakana yeni bir görev verilip verilmeyeceğine ilişkin herhangi herhangi bir ayrıntı paylaşmadı.

Gustavo Gonzalez Lopez'in 6 Ocak 2026'dan bu yana Venezuela Devlet Başkanlığı Onur Muhafızları Komutanı ve Askeri Karşı İstihbarat Genel Müdürlüğü Direktörü olarak görev yaptığı biliniyor.

ESKİ BAKAN VLADİMİR PADRİNO LOPEZ

Vladimir Padrino Lopez'in ise bugün itibarıyla görevden ayrılana kadar Venezuela'nın yakın tarihindeki en uzun süre görev yapan savunma bakanıydı olduğu biliniyor. Eski bakan Lopez, Ekim 2014'ten bu yana savunma bakanlığı koltuğunda oturdu.

Lopez, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro döneminde siyasi iktidar ile ordu arasında bir köprü görevi olan bir yetkili olarak öne çıktı. Eski bakan, kitlesel protestolar ve uluslararası yaptırımlar karşısında Venezuela ordusunun bütünlüğünü koruyan kilit isim olarak değerlendirildi.

ABD Adalet Bakanlığı'nın Lopez'in yakalanması için başına 15 milyon dolar ödül koyduğu ve uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı olduğunu öne sürdüğü biliniyor. Ayrıca Birleşmiş Milletler (BM) ve benzeri kuruluşlar, Venezuela'da 2017 yılında düzenlenen şiddetli protestoların bastırılmasında kendisini sorumlu tutmuştu.