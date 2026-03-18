Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez, Savunma Bakanı Lopez'i görevden aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez, Savunma Bakanı Lopez'i görevden aldı

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez, Savunma Bakanı Lopez\'i görevden aldı
18.03.2026 23:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, 2014'ten bu yana görevde bulunan ve Maduro döneminde siyasi iktidar ile ordu arasında bir köprü görevi gördüğü öne sürülen Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez'in görevden alındığını ve yerine Gustavo Gonzalez Lopez'in getirildiğini açıkladı.

Venezuela hükümetinde yeni bir isim değişikliği yaşandı.

SAVUNMA BAKANININ GÖREVİNE SON VERDİ

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, 2014'ten beri görevde bulunan Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez'in yerine yeni bir bakan atandığını açıkladı. Rodriguez sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Venezuela Savunma Bakanı koltuğuna Vladimir Padrino Lopez'in getirildiğini belirterek, "Bugün Gustavo Gonzalez Lopez'i savunma bakanı olarak atadığımı tüm ülkeye bildirmek istiyorum" dedi.

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez, Savunma Bakanı Lopez'i görevden aldı
Delcy Rodriguez

Rodriguez, "Vladimir Padrino Lopez'e adanmışlığı, ülkesine olan sadakati ve tüm bu yıllar boyunca ülkemizin savunmasında en önde gelen asker olmasından dolayı teşekkür ediyoruz. Yeni bakanın kendisine emanet edilen yeni sorumlulukları aynı bağlılık ve onurla üstleneceğinden eminiz" ifadelerini kullandı. Geçici Devlet Başkanı Rodriguez, görevden ayrılan bakana yeni bir görev verilip verilmeyeceğine ilişkin herhangi herhangi bir ayrıntı paylaşmadı.

Gustavo Gonzalez Lopez'in 6 Ocak 2026'dan bu yana Venezuela Devlet Başkanlığı Onur Muhafızları Komutanı ve Askeri Karşı İstihbarat Genel Müdürlüğü Direktörü olarak görev yaptığı biliniyor.

ESKİ BAKAN VLADİMİR PADRİNO LOPEZ

Vladimir Padrino Lopez'in ise bugün itibarıyla görevden ayrılana kadar Venezuela'nın yakın tarihindeki en uzun süre görev yapan savunma bakanıydı olduğu biliniyor. Eski bakan Lopez, Ekim 2014'ten bu yana savunma bakanlığı koltuğunda oturdu.

Lopez, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro döneminde siyasi iktidar ile ordu arasında bir köprü görevi olan bir yetkili olarak öne çıktı. Eski bakan, kitlesel protestolar ve uluslararası yaptırımlar karşısında Venezuela ordusunun bütünlüğünü koruyan kilit isim olarak değerlendirildi.

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez, Savunma Bakanı Lopez'i görevden aldı

ABD Adalet Bakanlığı'nın Lopez'in yakalanması için başına 15 milyon dolar ödül koyduğu ve uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı olduğunu öne sürdüğü biliniyor. Ayrıca Birleşmiş Milletler (BM) ve benzeri kuruluşlar, Venezuela'da 2017 yılında düzenlenen şiddetli protestoların bastırılmasında kendisini sorumlu tutmuştu.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez, Savunma Bakanı Lopez'i görevden aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Anne yoktu, baba uyuyordu 3 yaşındaki Tuğra 6’ncı kattan düştü Anne yoktu, baba uyuyordu! 3 yaşındaki Tuğra 6'ncı kattan düştü
İsrail ve ABD’ye karşı zafer vaadi verip savaş ilan ettiler İsrail ve ABD'ye karşı zafer vaadi verip savaş ilan ettiler
İzlemeyenler pişman Dün gece Şampiyonlar Ligi’nde neler oldu neler İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler
Komşuların kız isteme tartışmasında pompalı tüfekler konuştu Komşuların kız isteme tartışmasında pompalı tüfekler konuştu
Arap ülkesi kabusu yaşıyor 2 bini aşkın füze ve İHA’yla saldırdılar Arap ülkesi kabusu yaşıyor! 2 bini aşkın füze ve İHA'yla saldırdılar
Edirne’de feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı Edirne'de feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı

23:42
Katar, İranlı diplomatları istenmeyen adam ilan etti Ülkeden ayrılacaklar
Katar, İranlı diplomatları istenmeyen adam ilan etti! Ülkeden ayrılacaklar
23:25
İlk düdüğe dakikalar kala Liverpool-Galatasaray maçında hakem değişikliği
İlk düdüğe dakikalar kala Liverpool-Galatasaray maçında hakem değişikliği
22:57
Canlı anlatım: Maçta dördüncü gol geldi
Canlı anlatım: Maçta dördüncü gol geldi
21:04
FED, faizi sabit bıraktıa
FED, faizi sabit bıraktıa
20:59
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Son 40 yılın en büyük enerji krizini yaşıyoruz
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Son 40 yılın en büyük enerji krizini yaşıyoruz
20:42
Karpuzu daha kırmızı göstermek için yaptığı rezilliğe bakın
Karpuzu daha kırmızı göstermek için yaptığı rezilliğe bakın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2026 00:27:21. #.0.4#
SON DAKİKA: Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez, Savunma Bakanı Lopez'i görevden aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.