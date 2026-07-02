Venezuela\'da Yedi Günlük Ulusal Yas İlan Edildi

KARAKAS, 2 Temmuz (Xinhua) -- Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, 24 Haziran'da meydana gelen yıkıcı depremlerde hayatını kaybedenler için yedi günlük ulusal yas ilan etti.

Rodriguez çarşamba günü sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Hayatını kaybedenlerin anısına, bugün saat 18.00'den itibaren yedi günlük ulusal yas ilan ediyorum. Bu zor günlerde felaketten etkilenenlerin acısını yürekten paylaşıyor, yanlarında olmaya ve onları korumaya devam edeceğimize söz veriyoruz" dedi.

Rodriguez, yaşanan büyük can kayıpları nedeniyle tüm Venezuela'nın derin bir acı ve yas içinde olduğunu vurguladı.

Resmi verilere göre salı günü itibarıyla depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı en az 1.943'e yükselirken, 10.500'den fazla kişi de yaralandı.