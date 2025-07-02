Venezuela'dan BM Yüksek Komiseri'ne Yasadışı İtiraz

Venezuela Ulusal Meclisi, ABD tarafından sınır dışı edilen Venezuelalı göçmenlerin hakkını koruyamadığı gerekçesiyle Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk'ü "istenmeyen kişi" (persona non grata) ilan etti.

Venezuela Ulusal Meclisi Başkanı Jorge Rodriguez, meclisin, BM Yüksek Komiseri Türk'ü "istenmeyen kişi" ilan ettiğini açıkladı.

Türk'ü, ABD yönetiminin sınır dışı ettiği Venezuelalı göçmenlerin hakkını koruyamamakla suçlayan Rodriguez, "Bu korkunç suçlara göz yumuyor." ifadesini kullandı.

Öte yandan, söz konusu kararın doğrudan bir etkisi olmadığı ve bunun yalnızca Devlet Başkanı Nicolas Maduro yönetiminin BM'ye yönelik öfkesini yansıttığı yorumları yapıldı.

Trump yönetimi, çete üyelerini El Salvador'daki hapishanelere göndermişti

ABD yönetimi, Latin Amerika'daki en tehlikeli suç örgütlerinden biri olarak sayılan El Salvador kökenli MS-13 ve Venezuela kökenli Tren de Aragua çetelerini "yabancı terör örgütleri" listesine eklemişti.

ABD Başkanı Donald Trump, düzensiz göçmenlerle mücadele kapsamında "yabancı terör örgütü" ile bağlantılı oldukları öne sürülen göçmenlerin sınır dışı edilmelerini hızlandırmak için daha önce sadece savaş dönemlerinde kullanılan "Yabancı Düşmanlar Yasası" yetkisini devreye sokmuştu.

Trump yönetimi, MS-13 ve Tren de Aragua çetesi üyesi oldukları gerekçesiyle tutukladığı kişileri El Salvador hapishanelerine göndermişti.