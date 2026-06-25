Venezuela'dan Erdoğan'a deprem teşekkürü

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ülkedeki depremlerden dolayı mesaj yayımlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Rodriguez, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yayımladığı mesajı alıntıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türk halkına Venezuela halkına gösterdikleri dayanışma için teşekkür eden Rodriguez, "Bu destek mesajını ve Türkiye'nin bu zorlu zamanlarda Venezuela halkının yanında olma konusunda gösterdiği isteği büyük bir takdirle karşılıyoruz. Bu davranış, milletlerimiz arasındaki ilişkileri tanımlayan dostluk ve karşılıklı saygıya dayalı güçlü bağları bir kez daha göstermiştir." paylaşımında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesaplarından yayımladığı mesajda, "Venezuela'da meydana gelen iki ayrı depremde hayatını kaybedenlerin acısını yürekten paylaşıyor, dost Venezuela halkına ve hükümetine başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yaralılara acil şifalar temenni ediyorum. Türkiye olarak bu acı ve zor günlerinde Venezuelalı dostlarımızın yanındayız." ifadelerini kullanmıştı.

Venezuela'da 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Venezuela'da 39 saniye arayla, Yaracuy eyaletine bağlı Yumare kentinin 23 kilometre güneydoğusunda 7,5, aynı eyalete bağlı San Felipe kentinin 24 kilometre kuzeydoğusunda ise 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıklamıştı.

Depremlerin derinliğinin Yumare'de 10, San Felipe'de ise 21,9 kilometre olduğu bilgisi paylaşılmıştı.

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, depremlerin ardından olağanüstü hal ilan edildiğini açıklamış, 164 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 971 kişinin yaralandığını bildirmişti.