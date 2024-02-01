Venezuela Devlet Başkanı Maduro, 2024 seçim takviminin belirlenmesi için diyalog çağrısında bulundu

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Ulusal Meclis'in (AN) 2024 seçim takvimini belirlemek amacıyla farklı sektörlerle yaptığı diyalog çabasını desteklediğini bildirdi.
Sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamada bulunan Maduro, 2024 seçim takviminin karara bağlanması konusunda AN'nin her kesimle kurduğu "geniş ve kapsayıcı" diyalog sürecini desteklediğini ifade etti.
Maduro, ABD'nin Venezuela'ya yönelik askıya aldığı yaptırımları yeniden devreye almasına tepki göstererek, "Venezuela'ya yönelik yabancı tehditleri reddeden anlaşma, Ulusal Meclis'te oy birliğiyle kabul edildi. 2024 seçim takviminin oluşturulması için yapılan geniş ve kapsayıcı diyalog çağrısını tüm gücümle destekliyorum. Barışın garantisi biziz ve seçimler başlasın artık." açıklamasını yaptı.
ABD hükümetinden gelen "her türlü ültimatomun" reddedildiğini vurgulayan Maduro, ülkedeki aşırı sağın şiddet içeren söylemlerde bulunduğunu belirtti.
Öte yandan Venezuela Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD'nin ülkeye yönelik yaptırım kararına tepki gösterilerek, "Tek taraflı zorlama, tehdit ve dayatma ile cumhuriyetin kurumları hedef alınıyor. Baskıcı yöntemlerle Venezuela'nın ekonomisi ve halkın refahı istikrarsızlaştırılmaya çalışılıyor." ifadesine yer verildi.
Venezuela basınında çıkan haberde, Ulusal Meclis'in ülkedeki çeşitli sektörlerle yaptığı görüşmelerde, kapsamlı bir diyalog masasının oluşturulması için mutabakata vardığı bilgisi paylaşıldı.
ABD yönetimi, 30 Ocak'taki açıklamasında, Venezuela Yüksek Mahkemesi (TSJ) tarafından muhalif lider Maria Corina Machado'ya 15 yıl siyasi yasak getirilmesinin ardından bu ülke için askıya aldığı bazı yaptırımları yeniden yürürlüğe koyacağını duyurmuştu.
Muhalif politikacılara 15 yıl siyasi yasak
TSJ, 27 Ocak'taki kararında, eski milletvekili ve muhalif lider Machado ile önde gelen muhalif liderlerden Henrique Capriles'e verilen 15 yıl siyasi yasak cezasını onamıştı.
Karara itiraz eden Machado, her durumda yarışacağını açıklamış, Maduro hükümeti ise söz konusu kararın tamamen hukuki olduğunu ve tartışmaya açık olmadığını bildirmişti.
ABD yönetimi, 2019 yılında Maduro'nun ikinci dönem devlet başkanlığını kazanmasının ardından Venezuela'ya petrol yaptırımları uygulama başlamıştı.
Maduro'nun geçen yıl muhalefet ile yaptığı görüşmelerde 2024'te "serbest ve şeffaf seçimler yapılması konusunda" anlaşmaya varması üzerine söz konusu yaptırımlar Ekim 2023'te ABD tarafından askıya alınmıştı.
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