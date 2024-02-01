 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Venezuela Devlet Başkanı Maduro, 2024 seçim takviminin belirlenmesi için diyalog çağrısında bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, 2024 seçim takviminin belirlenmesi için diyalog çağrısında bulundu

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, 2024 seçim takviminin belirlenmesi için diyalog çağrısında bulundu

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Ulusal Meclis'in 2024 seçim takvimini belirlemek amacıyla farklı sektörlerle yaptığı diyalog çabasını desteklediğini açıkladı. Maduro, ABD'nin Venezuela'ya yönelik askıya aldığı yaptırımları yeniden devreye almasına tepki göstererek, seçim takviminin oluşturulması için yapılan geniş ve kapsayıcı diyalog çağrısını desteklediğini belirtti. ABD'nin ülkeye yönelik yaptırım kararına Venezuela Dışişleri Bakanlığından tepki geldi ve ülkenin ekonomisi ve halkın refahının istikrarsızlaştırılmaya çalışıldığı ifade edildi.

01.02.2024 01:29
Abone Ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Ulusal Meclis'in (AN) 2024 seçim takvimini belirlemek amacıyla farklı sektörlerle yaptığı diyalog çabasını desteklediğini bildirdi.

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamada bulunan Maduro, 2024 seçim takviminin karara bağlanması konusunda AN'nin her kesimle kurduğu "geniş ve kapsayıcı" diyalog sürecini desteklediğini ifade etti.

Maduro, ABD'nin Venezuela'ya yönelik askıya aldığı yaptırımları yeniden devreye almasına tepki göstererek, "Venezuela'ya yönelik yabancı tehditleri reddeden anlaşma, Ulusal Meclis'te oy birliğiyle kabul edildi. 2024 seçim takviminin oluşturulması için yapılan geniş ve kapsayıcı diyalog çağrısını tüm gücümle destekliyorum. Barışın garantisi biziz ve seçimler başlasın artık." açıklamasını yaptı.

ABD hükümetinden gelen "her türlü ültimatomun" reddedildiğini vurgulayan Maduro, ülkedeki aşırı sağın şiddet içeren söylemlerde bulunduğunu belirtti.

Öte yandan Venezuela Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD'nin ülkeye yönelik yaptırım kararına tepki gösterilerek, "Tek taraflı zorlama, tehdit ve dayatma ile cumhuriyetin kurumları hedef alınıyor. Baskıcı yöntemlerle Venezuela'nın ekonomisi ve halkın refahı istikrarsızlaştırılmaya çalışılıyor." ifadesine yer verildi.

Venezuela basınında çıkan haberde, Ulusal Meclis'in ülkedeki çeşitli sektörlerle yaptığı görüşmelerde, kapsamlı bir diyalog masasının oluşturulması için mutabakata vardığı bilgisi paylaşıldı.

ABD yönetimi, 30 Ocak'taki açıklamasında, Venezuela Yüksek Mahkemesi (TSJ) tarafından muhalif lider Maria Corina Machado'ya 15 yıl siyasi yasak getirilmesinin ardından bu ülke için askıya aldığı bazı yaptırımları yeniden yürürlüğe koyacağını duyurmuştu.

Muhalif politikacılara 15 yıl siyasi yasak

TSJ, 27 Ocak'taki kararında, eski milletvekili ve muhalif lider Machado ile önde gelen muhalif liderlerden Henrique Capriles'e verilen 15 yıl siyasi yasak cezasını onamıştı.

Karara itiraz eden Machado, her durumda yarışacağını açıklamış, Maduro hükümeti ise söz konusu kararın tamamen hukuki olduğunu ve tartışmaya açık olmadığını bildirmişti.

ABD yönetimi, 2019 yılında Maduro'nun ikinci dönem devlet başkanlığını kazanmasının ardından Venezuela'ya petrol yaptırımları uygulama başlamıştı.

Maduro'nun geçen yıl muhalefet ile yaptığı görüşmelerde 2024'te "serbest ve şeffaf seçimler yapılması konusunda" anlaşmaya varması üzerine söz konusu yaptırımlar Ekim 2023'te ABD tarafından askıya alınmıştı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Amerika Birleşik Devletleri, Nicolas Maduro, Venezuela, Dış Politika, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Venezuela Devlet Başkanı Maduro, 2024 seçim takviminin belirlenmesi için diyalog çağrısında bulundu - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2024 02:25:07. #1.12#
SON DAKİKA: Venezuela Devlet Başkanı Maduro, 2024 seçim takviminin belirlenmesi için diyalog çağrısında bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement