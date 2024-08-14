Venezuela Devlet Başkanı Maduro, WhatsApp'ı Muhalefet Liderlerine Verdiğini İddia Etti

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Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, dijital haberleşme uygulaması WhatsApp'ı, ülkenin tüm veri tabanını muhalefet liderlerine verdiğini iddia ederek, "WhatsApp'ı hayatımızdan çıkarma noktasına gelmeliyiz. Venezuela'yı insanlığın düşmanı olan teknolojik emperyalizmin elinden kurtarmalıyız." dedi.

Maduro, başkent Caracas'ta devlet televizyonu VTV'ye gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.

Mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ı hedef alan Maduro, "WhatsApp, Venezuela'nın tüm veri tabanını teröristlere, şeytan ve kaçak Machado'ya ve adalet kaçağı Edmundo Gonzalez ile onun küçük ortaklarına teslim etti. Kim olduğunuzu, arkadaşlarınızı, ne hakkında konuştuğunuzu, hangi videoları paylaştığınızı ve kişisel paylaşımlarınızı teslim etti." dedi.

"WhatsApp'ı hayatımızdan çıkarmalıyız"

Maduro, halktan WhatsApp'tan kurtulmalarını talep ederek, "WhatsApp'ı hayatımızdan çıkarma noktasına gelmeliyiz. Venezuela'yı insanlığın düşmanı olan teknolojik emperyalizmin elinden kurtarmalıyız." diye konuştu.

Başkent Caracas'ta katıldığı özel bir televizyon yayınında, telefonun ekranını kameralara gösteren Maduro, 7 Ağustos'ta WhatsApp uygulamasını resmen kaldırmıştı.

Maduro, WhatsApp'tan asker ve polislerin yanı sıra toplum liderlerinin de tehdit edildiğini, bu sebeple halktan gönüllü ve kademeli olarak WhatsApp'ı silmesini istedi.