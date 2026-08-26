Venezuela Havalimanı 1 Eylülde Açılıyor

Venezuela'nın en büyük havalimanı Simon Bolivar Uluslararası Havalimanı'nın 24 Haziran'daki depremlerin ardından 1 Eylül'de geçici terminaller üzerinden yeniden ticari uçuşlara başlayacağı bildirildi.

Maiquetia Uluslararası Havalimanı Enstitüsü (IAIM) tarafından yapılan açıklamada, ülkenin en büyük havalimanı Simon Bolivar Uluslararası Havalimanı'nın 1 Eylül'de geçici terminaller üzerinden yeniden ticari uçuşlara başlayacağı belirtildi.

Açıklamada, iç ve dış hat uçuşlarına hizmet verecek iki kalkış ve iki varış terminalinin faaliyete geçirileceği kaydedildi.

Ayrıca açıklamada, uluslararası gidiş terminalinin 4 bin 300 metrekarelik bir alana yayılacağı, 4 kapı barındıracağı ve bekleme salonlarında 780 kişilik kapasite sunacağı ifade edildi.

Venezuela'da 2 büyük deprem meydana gelmişti

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 24 Haziran'da Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldiğini bildirmişti.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), 26 Haziran'daki açıklamasında, depremlerin doğrudan yol açtığı maddi hasarın maliyetini 6,7 milyar dolar olarak hesaplamıştı.

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, depremin meydana geldiği gün havalimanının kapatıldığını duyurmuş, ardından çok sayıda hava yolu şirketi operasyonlarını Caracas'a 172 kilometre mesafedeki Carabobo eyaletinin merkezi Valencia'ya kaydırmıştı.