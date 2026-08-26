Venezuela Havalimanı 1 Eylülde Açılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Venezuela Havalimanı 1 Eylülde Açılıyor

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Simon Bolivar Havalimanı, depremlerin ardından 1 Eylül'de geçici terminallerle yeniden uçuşlara başlayacak.

Venezuela'nın en büyük havalimanı Simon Bolivar Uluslararası Havalimanı'nın 24 Haziran'daki depremlerin ardından 1 Eylül'de geçici terminaller üzerinden yeniden ticari uçuşlara başlayacağı bildirildi.

Maiquetia Uluslararası Havalimanı Enstitüsü (IAIM) tarafından yapılan açıklamada, ülkenin en büyük havalimanı Simon Bolivar Uluslararası Havalimanı'nın 1 Eylül'de geçici terminaller üzerinden yeniden ticari uçuşlara başlayacağı belirtildi.

Açıklamada, iç ve dış hat uçuşlarına hizmet verecek iki kalkış ve iki varış terminalinin faaliyete geçirileceği kaydedildi.

Ayrıca açıklamada, uluslararası gidiş terminalinin 4 bin 300 metrekarelik bir alana yayılacağı, 4 kapı barındıracağı ve bekleme salonlarında 780 kişilik kapasite sunacağı ifade edildi.

Venezuela'da 2 büyük deprem meydana gelmişti

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 24 Haziran'da Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldiğini bildirmişti.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), 26 Haziran'daki açıklamasında, depremlerin doğrudan yol açtığı maddi hasarın maliyetini 6,7 milyar dolar olarak hesaplamıştı.

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, depremin meydana geldiği gün havalimanının kapatıldığını duyurmuş, ardından çok sayıda hava yolu şirketi operasyonlarını Caracas'a 172 kilometre mesafedeki Carabobo eyaletinin merkezi Valencia'ya kaydırmıştı.

Kaynak: AA

Doğal Afetler, Simon Bolivar, Venezuela, Havacılık, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Venezuela Havalimanı 1 Eylülde Açılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ehliyetsiz sürücü dehşeti 5 yaşındaki kız kurtarılamadı Ehliyetsiz sürücü dehşeti! 5 yaşındaki kız kurtarılamadı
İnfial yaratan görüntüler Kaplumbağayı ezerek öldüren kadın serbest bırakıldı İnfial yaratan görüntüler! Kaplumbağayı ezerek öldüren kadın serbest bırakıldı
Şerife Gezer’i öldürmeden hemen önce söylediği söz ortaya çıktı: Beni nasıl aldatırsın Şerife Gezer’i öldürmeden hemen önce söylediği söz ortaya çıktı: Beni nasıl aldatırsın
İran: Hürmüz Boğazı’nda güney koridor kapalı İran: Hürmüz Boğazı'nda güney koridor kapalı
Aydın’da kaza: 60 yaşındaki kadın hayatını kaybetti Aydın'da kaza: 60 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
ABD’den YPG’nin kendini feshetmesine ilk yorum ABD'den YPG'nin kendini feshetmesine ilk yorum

23:58
Lyonlu futbolcular ve taraftarlar, Guendouzi’ye saldırdı
Lyonlu futbolcular ve taraftarlar, Guendouzi'ye saldırdı
23:54
Şampiyonlar Ligi’ne katılan Fenerbahçe, dev bir gelirin sahibi oldu
Şampiyonlar Ligi'ne katılan Fenerbahçe, dev bir gelirin sahibi oldu
23:53
Yıllar süren hasret bitti Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’nde
Yıllar süren hasret bitti! Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde!
21:58
Nepal’deki sel felaketinde can kaybı 157’ye yükseldi
Nepal'deki sel felaketinde can kaybı 157'ye yükseldi
20:37
Belediyede rüşvet kavgası Bağrışmaları duyan İmamoğlu da odasından çıkıp gelmiş
Belediyede rüşvet kavgası! Bağrışmaları duyan İmamoğlu da odasından çıkıp gelmiş
20:17
Haluk Levent’in Instagram hesabına erişim engeli getirildi
Haluk Levent'in Instagram hesabına erişim engeli getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2026 00:32:49. #7.12#
SON DAKİKA: Venezuela Havalimanı 1 Eylülde Açılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement