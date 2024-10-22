Venezuela'nın Eski Petrol Bakanı Tutuklandı

Güncel

KARAKAS, 22 Ekim (Xinhua) -- Venezuela'nın eski Petrol Bakanı Pedro Tellechea'nın, ulusal çıkarları tehdit eden "ciddi suçlar" iddiasıyla tutuklandığı doğrulandı.

Savcılık yetkililerinin Pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre Tellechea, "kapsamlı bir bilimsel soruşturmanın" ardından Pazar günü erken saatlerde gözaltına alındı.

Tellechea, devlete ait petrol şirketi Petroleos de Venezuela S.A.'nın "Otomatik Kontrol ve Komuta Sistemi'ni", ABD'nin "istihbarat servislerinin kontrolündeki" bir şirkete vermekle suçlanıyor. Bu otomatik sistem, şirketin "beyni" olarak tanımlanıyor ve faaliyetlerinde kritik bir rol oynuyor.

2023-2024 yılları arasında Petroleos de Venezuela S.A.'nın başkanlığını yürüten, Ağustos ayında ise Sanayi ve Ulusal Üretim Bakanı olarak atanan Tellechea, geçtiğimiz Cuma günü görevinden azledilmişti.