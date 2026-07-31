Venezuela ve Şili Konsolosluk İlişkilerini Yeniden Başlatıyor

Venezuela ve Şili, 2 yıl süren gerginliğin ardından konsolosluk ilişkilerini yeniden kurma kararı aldı.

Venezuela ve Şili, yaptıkları ortak açıklamada, her iki ülkede yaşayan vatandaşlarına hukuki koruma, belge düzenleme ve yardım sağlamak üzere konsolosluk hizmetlerini derhal yeniden başlatacakları kaydedildi.

Venezuela Dışişleri Bakanı Felix Plasencia, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu adımın ilişkilerin kademeli olarak normalleştirilmesine yönelik yol haritasının bir parçası olduğunu belirtti.

Temmuz 2024'te dönemin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun Şili ve 6 diğer ülkenin temsilcilerinden ülkeyi terk etmelerini istemesi üzerine, iki ülke arasındaki diplomatik bağlar kesilmişti.