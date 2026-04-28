Vergi Gelirlerinin Yarısından Fazlasını İstanbul Sağladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, yılın ilk çeyreğinde ülke genelinde tahsil edilen toplam 3 trilyon 360,4 milyar liralık verginin 1 trilyon 732,2 milyar lirası İstanbul'dan sağlandı. Bu, her 100 liralık verginin 51,5 lirasının tek bir ilden geldiği anlamına geliyor. İstanbul'un vergi tahsilatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 75,2 artarken, toplam artış yüzde 66,1 oldu. İstanbul'un pastadaki payı yüzde 48,9'dan yüzde 51,5'e yükseldi.

Doğrudan vergilerde İstanbul'un payı yüzde 59,7, dolaylı vergilerde yüzde 46,1 oldu. Kurumlar vergisinin yüzde 60,4'ü, gelir vergisinin yüzde 61,5'i İstanbul'dan tahsil edildi. İstanbul'u vergi gelirlerinde Ankara, İzmir ve Kocaeli takip etti. İlk on il toplam verginin yüzde 87,2'sini öderken, diğer 71 il yüzde 11,8 pay aldı.

Kurumlar vergisindeki rekor artışta, beyan ve tahsilat dönemi kayması, asgari vergi uygulaması ve enflasyon düzeltmesinin ertelenmesi etkili oldu. Bu artışın tek seferlik olduğu, izleyen dönemde dengeleneceği belirtiliyor.