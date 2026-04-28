Vergi Gelirlerinin Yarısından Fazlasını İstanbul Sağladı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

28.04.2026 16:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yılın ilk çeyreğinde merkezi yönetim bütçesinin ana finansman kaynağı olan vergi gelirlerinin yüzde 51,5'i İstanbul'dan toplandı. İstanbul'un payı geçen yılın aynı dönemine göre arttı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, yılın ilk çeyreğinde ülke genelinde tahsil edilen toplam 3 trilyon 360,4 milyar liralık verginin 1 trilyon 732,2 milyar lirası İstanbul'dan sağlandı. Bu, her 100 liralık verginin 51,5 lirasının tek bir ilden geldiği anlamına geliyor. İstanbul'un vergi tahsilatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 75,2 artarken, toplam artış yüzde 66,1 oldu. İstanbul'un pastadaki payı yüzde 48,9'dan yüzde 51,5'e yükseldi.

Doğrudan vergilerde İstanbul'un payı yüzde 59,7, dolaylı vergilerde yüzde 46,1 oldu. Kurumlar vergisinin yüzde 60,4'ü, gelir vergisinin yüzde 61,5'i İstanbul'dan tahsil edildi. İstanbul'u vergi gelirlerinde Ankara, İzmir ve Kocaeli takip etti. İlk on il toplam verginin yüzde 87,2'sini öderken, diğer 71 il yüzde 11,8 pay aldı.

Kurumlar vergisindeki rekor artışta, beyan ve tahsilat dönemi kayması, asgari vergi uygulaması ve enflasyon düzeltmesinin ertelenmesi etkili oldu. Bu artışın tek seferlik olduğu, izleyen dönemde dengeleneceği belirtiliyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rubio’ya göre İran “ABD ile anlaşma“ konusunda ciddi Rubio'ya göre İran "ABD ile anlaşma" konusunda ciddi
Kuşadası’nda alkollü sürücünün çarptığı elektrikli scooter sürücüsü öldü Kuşadası'nda alkollü sürücünün çarptığı elektrikli scooter sürücüsü öldü
Okan Buruk’tan ’’Hedef 26’’ paylaşımı Okan Buruk'tan ''Hedef 26'' paylaşımı
İstinat duvarına çarpan TIR’daki mermerler, otomobildekilerin üzerine düştü 1 ölü, 3 yaralı İstinat duvarına çarpan TIR'daki mermerler, otomobildekilerin üzerine düştü; 1 ölü, 3 yaralı
Talisca ve Kerem Aktürkoğlu arasında geçen diyalog ortaya çıktı Talisca ve Kerem Aktürkoğlu arasında geçen diyalog ortaya çıktı
Galatasaray’da geleceğe yönelik yatırım: Louey Ben Farhat Galatasaray'da geleceğe yönelik yatırım: Louey Ben Farhat

17:22
Fenerbahçe başkan adayları Klopp, Xabi Alonso ve Enzo Maresca’ya gitti, ikisi aynı yanıtı verdi
Fenerbahçe başkan adayları Klopp, Xabi Alonso ve Enzo Maresca'ya gitti, ikisi aynı yanıtı verdi
16:51
Huzurevinde pes dedirten olay: Yaşlıların hesabı boşaltıldı, bakanlık soruşturma başlattı
Huzurevinde pes dedirten olay: Yaşlıların hesabı boşaltıldı, bakanlık soruşturma başlattı
16:34
Trump: İran bize “Çöküşteyiz“ dedi, Hürmüz’ü açmamızı istiyorlar
Trump: İran bize "Çöküşteyiz" dedi, Hürmüz'ü açmamızı istiyorlar
16:15
CHP lideri Özel’den İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’ye tebrik: Kendilerini kutluyorum
CHP lideri Özel'den İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye tebrik: Kendilerini kutluyorum
15:40
Birleşik Arap Emirlikleri, OPEC üyeliğinden 1 Mayıs itibariyle çekileceğini duyurdu
Birleşik Arap Emirlikleri, OPEC üyeliğinden 1 Mayıs itibariyle çekileceğini duyurdu
14:23
22 bin lira zam umudu doğdu 14,4 milyon kişi için emsal olabilir
22 bin lira zam umudu doğdu! 14,4 milyon kişi için emsal olabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2026 17:45:59. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.