Veri İhlalleri Hız Kesmeden Devam Ediyor

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CHP'li Pınar Uzun Okakın, YKS ve Polnet sistemindeki veri sızıntılarına dikkat çekti.

11.11.2024 16:52
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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Pınar Uzun Okakın, "Bugün basına yansıyan bir haberde ÖSYM sistemindeki YKS, ALES, DGS, YÖKDİL sınavlarında alınan tüm sonuçların verilerinin sızdırıldığı iddia edildi. Yine gün içerisinde Emniyet Genel Müdürlüğünün kullandığı Polnet sisteminin de hackerların eline geçtiği paylaşıldı. Emeğimizi emanet edemediğimiz gibi emniyetimizi de emanet edemiyoruz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı  Pınar Uzun Okakın, Emniyet Genel Müdürlüğünün kullandığı "Polnet sisteminine hackerların eline geçtiği" iddialarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Okakın'ın açıklaması söyle:

"AKP iktidarının veri ihlallerine bir yenisi daha eklendi. 'Dark Web' olarak adlandırılan yasadışı forum sitelerinde geçtiğimiz yıllarda E-Devlet, E-Nabız, Halk Sağlığı Bilgi Yönetim Sistemi, GSM verileri, banka hesap bilgileri, tapu kayıtları, adli sicil kayıtları ve benzeri veri setlerinin paylaşıldığına dair iddiaları hatırlıyoruz. Her defasında yetkili mercilere yönelttiğimiz uyarılar sonuçsuz bırakılmış ve AKP döneminde alışık olduğumuz jet yalanlama sistemine başvurulmuştu. Bununla da yetinmeyip söz konusu sızıntılarda ihmali olabilecek kamu görevlilerine dair hiçbir yaptırım uygulanmadığı gibi konuyu kamuoyunun gündemine taşıyan gazetecileri cezalandırma yolu tercih edilmişti.

Gelinen noktada iktidarın tüm bu yaşananlardan hiçbir ders almadığını görüyoruz. Bugün basına yansıyan bir haberde ÖSYM sistemindeki YKS, ALES, DGS, YÖKDİL sınavlarında alınan tüm sonuçların verilerinin sızdırıldığı iddia edildi. Yine gün içerisinde Emniyet Genel Müdürlüğünün kullandığı Polnet sisteminin de hackerların eline geçtiği paylaşıldı. Emeğimizi emanet edemediğimiz gibi emniyetimizi de emanet edemiyoruz."

Kaynak: ANKA

Pınar Uzun, Politika, Güvenlik, Sağlık, Güncel, Ösym, Son Dakika

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